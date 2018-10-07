Все о менструации: вопросы, которые вы стесняетесь задать

Синдром развивается из-за внедрения и активного размножения бактерий, которые в норме живут на нашей коже: при длительном нахождении во влагалище волокна тампона могут стать для них подходящим пристанищем. Размножаясь, бактерии выделяют большое число токсинов и могут вызвать тяжелую интоксикацию.

4. Можно ли забеременеть во время менструаций?

Интересно, что, судя по опросам, мнения по этому вопросу очень рознятся. Часть девушек считают, что забеременеть можно вообще в любой момент, другая часть – что менструации работают как защита (иначе чего ради такие страдания).

На самом деле вероятность наступления беременности после секса во время менструаций крайне мала, но есть. Обычно оплодотворение происходит среди девушек с коротким менструальным циклом (21–24 дня) – тогда овуляция может случиться раньше второй недели.

Сперма же может прожить в матке несколько дней: здесь комфортная для нее теплая и влажная среда (клетки семенной жидкости погибают при высушивании). Поэтому, если овуляция произойдет в дни незащищенного секса или парой дней позже, сперматозоид вполне может встретиться с яйцеклеткой и оплодотворить ее.

5. Сгустки в выделениях – это нормально?

Небольшое количество сгустков – совершенно обычное дело. Свертывающая система организма старается защитить нас от развития кровотечения, поэтому в менструальных выделениях кровь может сворачиваться.

Помимо крови выделения состоят из небольших фрагментов слизи и эпителия матки, которые также похожи на сгустки. Они особенно характерны в период наиболее обильных менструаций – в самом начале цикла.

В норме сгустки не превышают пары сантиметров в длину и имеют красный оттенок (от яркого до темного цвета). Если же сгустков становится очень много и они больше 2 сантиметров – обратитесь к гинекологу. Это может быть признаком миомы матки или гормональных нарушений.

6. Всегда ли задержка менструации означает беременность?

Конечно, нет: на течение менструального цикла влияет очень большое число факторов. Их перечислению можно посвятить отдельную статью, но в число самых популярных входят: серьезная потеря в весе, избыток физической нагрузки, стресс, нарушения функции щитовидной железы, синдром поликистозных яичников, прием оральных контрацептивов или любые хронические заболевания.

Установить причину нарушений может только грамотный врач, поэтому изменения в регулярности или продолжительности менструального цикла – повод проконсультироваться с гинекологом.

7. Можно ли купаться во время месячных?

Наш самый летний вопрос и радостный ответ: к счастью, никаких противопоказаний к купанию нет.

Если вы боитесь получить во время купания какое-либо заболевание, то напрасно: риск инфекций вовсе не увеличивается. Вода не поступает внутрь влагалища как в обычные дни, так и в период менструаций. Чтобы не подхватить ИППП во время посещения бассейна, скорее важно не пользоваться общими предметами гигиены.

Еще один популярный страх – оставить в воде кровавые следы и привлечь внимание посетителей пляжа или акул. Но и здесь можем вас утешить: давление, которое оказывает на нас толща воды в бассейне или море, временно тормозит менструальные выделения. Скорее всего, во время купания не появится ни капельки, разве что только при чихании или кашле, но все равно малое количество.

Приятный бонус плавания – облегчение течения менструаций. Регулярная физическая нагрузка средней интенсивности помогает справиться с тяжелым болевым синдромом, потому что во время упражнений выделяются эндорфины – естественные обезболивающие вещества.