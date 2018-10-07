Все о менструации: вопросы, которые вы стесняетесь задать

Менструации – естественная часть жизни каждой женщины, и они не всегда проходят идеально. Сверяясь с ответами на эти вопросы, вы сможете понять, все ли с вами в порядке, пишет zen.yandex.ru.
На самом деле менструации не подчиняются строгим правилам и протекают у каждой женщины по-разному: поэтому и понятие нормы крайне условно. Скорее важно представлять основные закономерности течения менструального цикла.
Попробуйте ответить на семь простых вопросов и с помощью ответов оценить, насколько хорошо вы чувствуете свой организм.
1. Первый день менструаций – это первый или последний день цикла?
Кажется, это самый простой вопрос из всего списка, но и с ним бывает путаница. На самом деле все просто: первый день менструации – это первый из 28 дней менструального цикла.
Особенно внимательные, конечно, поправят, что цикл варьируется и нормальная продолжительность – 21–35 дней, но в этой статье мы обсуждаем наиболее распространенные показатели.
Менструальные выделения продолжаются первые 3–7 дней с постепенным снижением интенсивности. Выделения – это смесь крови и эпителия матки, который весь предыдущий цикл набухал и готовился принять плодное яйцо, но без наступления беременности отслоился.
Спустя неделю от окончания выделений, в среднем на 14-й день, начинается овуляция – выход новой созревшей яйцеклетки из яичников в фаллопиевы трубы. Готовая к оплодотворению яйцеклетка спускается в матку по фаллопиевым трубам в 15–24-й день цикла. Именно в этот период наиболее высока вероятность наступления беременности.
Если на 28-й день оплодотворения так и не произошло, яйцеклетка разрушается и вместе с отслоившимся эпителием покидает матку – начинаются менструальные выделения и новый цикл.
2. Что, если менструации протекают настолько тяжело, что мешают мне пойти на работу?
Конечно, некоторый дискомфорт внизу живота вполне нормален для менструаций. Из-за падения уровня половых гормонов при «отмене» беременности происходит отторжение слоя маточного эпителия. В эти моменты включаются простагландины – похожие на гормоны молекулы, которые стимулируют сокращение мышечной ткани матки. Именно им мы обязаны возникающими болевыми ощущениями.
Сокращаясь, матка избавляется от своей внутренней выстилки, которая была подготовлена для имплантации (внедрения) и созревания плодного яйца – эта смесь фрагментов эпителия, слизи и крови составляет менструальные выделения.
Однако если во время менструаций начинаются сильные боли в животе, ощущения спазма, тошноты, головокружения, лучше обратиться к гинекологу. Возможно, организм подает вам сигналы о развитии болезни: миоме, эндометриозе или воспалительных заболеваниях органов малого таза.
3. Сколько можно носить один тампон?
Тампоны стали настолько удобны, что многие носят их до тех пор, пока не вспомнят, что пора бы его сменить. Однако если вы не хотите повысить риски развития опасного осложнения – токсического шока, – менять тампон нужно не реже чем каждые 8 часов. Если вы привыкли с ним спать, используйте новый тампон перед сном и смените его сразу как проснетесь.
К счастью, токсический шок – очень редкое осложнение. Однако если во время менструаций вы точно не помните, когда последний раз меняли тампон, и начинаете чувствовать себя как в первые дни гриппа (температура до 39 и выше, тошнота, рвота, слабость, озноб, сыпь по всему телу, головокружение), обратитесь за экстренной помощью.
Синдром развивается из-за внедрения и активного размножения бактерий, которые в норме живут на нашей коже: при длительном нахождении во влагалище волокна тампона могут стать для них подходящим пристанищем. Размножаясь, бактерии выделяют большое число токсинов и могут вызвать тяжелую интоксикацию.
4. Можно ли забеременеть во время менструаций?
Интересно, что, судя по опросам, мнения по этому вопросу очень рознятся. Часть девушек считают, что забеременеть можно вообще в любой момент, другая часть – что менструации работают как защита (иначе чего ради такие страдания).
На самом деле вероятность наступления беременности после секса во время менструаций крайне мала, но есть. Обычно оплодотворение происходит среди девушек с коротким менструальным циклом (21–24 дня) – тогда овуляция может случиться раньше второй недели.
Сперма же может прожить в матке несколько дней: здесь комфортная для нее теплая и влажная среда (клетки семенной жидкости погибают при высушивании). Поэтому, если овуляция произойдет в дни незащищенного секса или парой дней позже, сперматозоид вполне может встретиться с яйцеклеткой и оплодотворить ее.
5. Сгустки в выделениях – это нормально?
Небольшое количество сгустков – совершенно обычное дело. Свертывающая система организма старается защитить нас от развития кровотечения, поэтому в менструальных выделениях кровь может сворачиваться.
Помимо крови выделения состоят из небольших фрагментов слизи и эпителия матки, которые также похожи на сгустки. Они особенно характерны в период наиболее обильных менструаций – в самом начале цикла.
В норме сгустки не превышают пары сантиметров в длину и имеют красный оттенок (от яркого до темного цвета). Если же сгустков становится очень много и они больше 2 сантиметров – обратитесь к гинекологу. Это может быть признаком миомы матки или гормональных нарушений.
6. Всегда ли задержка менструации означает беременность?
Конечно, нет: на течение менструального цикла влияет очень большое число факторов. Их перечислению можно посвятить отдельную статью, но в число самых популярных входят: серьезная потеря в весе, избыток физической нагрузки, стресс, нарушения функции щитовидной железы, синдром поликистозных яичников, прием оральных контрацептивов или любые хронические заболевания.
Установить причину нарушений может только грамотный врач, поэтому изменения в регулярности или продолжительности менструального цикла – повод проконсультироваться с гинекологом.
7. Можно ли купаться во время месячных?
Наш самый летний вопрос и радостный ответ: к счастью, никаких противопоказаний к купанию нет.
Если вы боитесь получить во время купания какое-либо заболевание, то напрасно: риск инфекций вовсе не увеличивается. Вода не поступает внутрь влагалища как в обычные дни, так и в период менструаций. Чтобы не подхватить ИППП во время посещения бассейна, скорее важно не пользоваться общими предметами гигиены.
Еще один популярный страх – оставить в воде кровавые следы и привлечь внимание посетителей пляжа или акул. Но и здесь можем вас утешить: давление, которое оказывает на нас толща воды в бассейне или море, временно тормозит менструальные выделения. Скорее всего, во время купания не появится ни капельки, разве что только при чихании или кашле, но все равно малое количество.
Приятный бонус плавания – облегчение течения менструаций. Регулярная физическая нагрузка средней интенсивности помогает справиться с тяжелым болевым синдромом, потому что во время упражнений выделяются эндорфины – естественные обезболивающие вещества.
Главное, обязательно используйте тампон – по выходу из воды менструации возобновляются с прежней интенсивностью и могут застать вас врасплох. Особенно удобно плавать, кстати, с менструальной чашей, про которую мы вам уже рассказывали.