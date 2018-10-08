Проверенный способ, как избавиться от плесени на стыках в ванной комнате

Грязь на стыках между кафельными плитками и по углам ванной комнаты способна испортить настроение в мгновение ока. Особенно, когда это заметно на белых стенах, пишет fabiosa.ru.
Используемая затирка обычно пористая, легко окрашивается. Но иногда она покрывается плесенью, отчего пребывание в ванной становится неприятным делом. К тому же, в некоторых случаях плесень может быть опасной для людей, особенно для тех, у кого есть аллергия или астма.
Но даже если у вас не было реакции на плесень, ее споры могут раздражать глаза, кожу, нос, горло и легкие. Что вы можете сделать, чтобы очистить раствор между плитками и предотвратить появление плесени, мы сейчас расскажем.
Как очистить цементную затирку
Есть несколько способов приведения в порядок стыков между плитками. Вам понадобятся губка и щетка.
1. Моющее средство - очистите раствор с помощью моющего средства и воды, затем дайте поверхности полностью высохнуть.
2. Обезжиривание - сделайте раствор из отбеливателя и воды в соотношении 1:9. Распылите его на поверхность или нанесите щеткой, оставьте для воздействия на 10 минут, затем смойте водой и дайте высохнуть.
3. Сода и уксус - приготовьте раствор из уксуса и воды в соотношении 1:1, нанесите на поверхность. Оставьте на 5 минут, затем смойте. Сделайте кашицу из пищевой соды и воды. Щеткой нанесите смесь на очищенный и подготовленный цемент. Снова распылите раствор из уксуса и воды. Промойте теплой водой.
Как предотвратить появление плесени
Предлагаем советы, как избежать появления плесени на стенках в ванной комнате, чтобы она всегда радовала чистотой:
- убедитесь, что вытяжка убирает большую часть влаги в ванной за 5-10 минут;
- после принятия ванны или душа удалите воду со стен душевой кабины;
- если у вас плитка, нужно каждый год обновлять линии затирки стандартным герметиком для повышения их водонепроницаемости;
- используйте "аэрозоль для душа" - прежде чем уходить из кабинки или ванной, обработайте стены раствором из уксуса и воды в соотношении 1:1. Делайте это два-три раза в неделю.
Все очень просто, правда?