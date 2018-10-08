Пять ошибок, которые мы совершаем при выпадении волос

Маски «из холодильника»

Выпадение волос – серьезная проблема, и бабушкины рецепты с ней скорее всего не справятся. Среди чудодейственных средств от выпадения в интернете часто значатся домашние маски с пивом, из хлеба, горчицы, луковой шелухи. С большой долей вероятности ожидаемого эффекта ты не достигнешь, зато получишь долгое «благоухание» на своей голове.

Полоскание волос в отварах различных аптечных трав тоже не подходит. Из-за них, кроме уже имеющегося выпадения, ты можешь получить вдобавок раздражение или сильное шелушение кожи головы.

Наращивание волос

Попытка нарастить волосы на фазе активного выпадения – самая бесполезная процедура, хоть к ней и прибегают многие звезды. Конечно, этот способ зрительно сделает шевелюру гуще и привлекательнее, но лишь на непродолжительное время. Наращенные пряди усиливают нагрузку на и без того ослабленные волосы и могут даже спровоцировать облысение. Кроме того, за наращенными волосами требуется еще более тщательный уход. Да и возможные аллергические реакции, которые нередко провоцирует эта процедура, еще никто не отменял.

Врач-трихолог решает все проблемы, связанные с выпадением волос или изменением их структуры. Он индивидуально назначает исследования, которые помогут в каждом отдельном случае. В последнее время проблемы с волосами все чаще связывают со стрессами, проблемами с кровообращением, гормональным сбоем.

Екатерина Волик, врач-дерматолог, трихолог, дерматокосметолог международного класса, эксперт общей практики.

Частое мытье головы

Даже если ты будешь использовать специальные шампуни и маски против выпадения волос, ежедневное мытье не остановит неприятный процесс. Скорее наоборот – ты можешь только еще сильнее повредить волосы, поскольку во время мытья вымываются натуральные масла, которые увлажняют и питают корни, что дает им силу. От мытья головы каждый день отказаться сложно, но все-таки можно.

Редкое расчесывание

Полагаешь, что чем реже ты проводишь расческой по волосам, тем меньше они выпадают? На самом деле, эффект получается совершенно обратный. Когда ты расчесываешься, ты стимулируешь приток крови к волосяным луковицам, а значит, и рост волос. А если кажется, что волосы быстро пачкаются из-за этой процедуры, то скорее всего дело в том, что ты забываешь помыть расческу с мылом или другим очищающим средством.

Использование масел

При правильном использовании эфирные масла действительно придадут волосам блеск, шелковистость и приятный аромат. Для этих целей хорошо подойдут масло розмарина, лаванды или мяты. Причем, вопреки сложившемуся стереотипу, они используются и для жирного типа волос. Но вот проблему выпадения волос они решить, увы, не способны.