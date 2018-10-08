Самая распространенная вредная привычка, которая мешает снижению веса. И это не жор!

Организм продолжает использовать энергию, даже когда человек находится в состоянии покоя. Энергия нужна для поддержания основных жизненных функций: таких, как дыхание, кровообращение и регулирование температуры. Это известно как базальная скорость метаболизма, которая стабильна и, в основном, определяется факторами, не зависящими от нашего контроля.

Другим фактором, влияющим на скорость метаболизма, является физическая активность. Пожалуй, не стоит еще раз напоминать, что чем активнее мы двигаемся, тем больше калорий сжигается.

Сон также входит в число факторов, которые влияют на обмен веществ и вес. Когда человек спит, то тратится немного калорий, но что происходит, когда он глаз не может сомкнуть?

Отсутствие сна может привести к увеличению веса и замедлить метаболизм

Если изредка у вас случается "недосып", то вероятнее всего, это не повредит метаболизму и здоровью в целом. Однако, если вы регулярно не высыпаетесь или мало спите, то это может ухудшить обмен веществ и сведет на нет ваши усилия по снижению веса. В чем же причина?

1. Мало спите - имеете мало энергии

Физические упражнения и активность в целом - это то, что помогает сжигать калории и избавиться от нежелательных килограммов и сантиметров. Когда же не выспались, то у вас нет энергии и мотивации, чтобы двигаться, заниматься физкультурой.

2. Полусонный мозг не способен контролировать ситуацию

Когда человек лишен нормального отдыха во время сна, его состояние вполне сопоставимо с пьяным: уровень самоконтроля значительно уменьшается. Не выспавшись, он становится склонным к получению мгновенных вознаграждений, таких как нездоровые закуски, которые приводят к увеличению веса. Уставший мозг имеет тенденцию выбирать удовольствия наперед.

3. Снижается уровень гормонов, отвечающих за вес

Продолжительность сна должна быть достаточной (норма для взрослых - от 7 до 9 часов), чтобы поддерживать сложный баланс гормонов, которые регулируют обмен веществ. К ним относятся кортизол (гормон стресса), инсулин (помогает перерабатывать сахар), грелин и лептин (регулируют аппетит). Когда человек не высыпается, его тело начинает сохранять больше жира, становится неспособным регулировать уровень сахара в крови и заставляет испытывать чувство голод, когда его на самом деле нет. Эта комбинация и есть рецепт увеличения веса.

Другие факторы, влияющие на метаболизм

Сон является лишь одним из факторов, которые могут повлиять на обмен веществ. Скорость сжигания калорий также зависит от следующего:

1. Возраст. Самый быстрый метаболизм, когда человек растет. По мере взросления метаболизм начинает замедляться, и это является естественным процессом.

2. Масса мышц. Соотношение мышц и жира в теле также влияет на обмен веществ. Поскольку мышца является более метаболически активной тканью, то чем больше у вас мышц, тем больше калорий вы сжигаете.

3. Возраст. У мужчин метаболизм происходит быстрее, чем у женщин.

4. Уровень активности. Если вы тренируетесь или просто много двигаетесь, метаболизм будет быстрее, чем когда вы неактивны.

5. Гормоны. Некоторые гормональные расстройства, такие как гипотиреоз и синдром Кушинга, могут привести к тому, что ваш метаболизм будет медленнее, чем обычно.

6. Препараты и добавки. Например, кофеин может в некоторой степени ускорить метаболизм. Некоторые лекарства, в том числе, некоторые антидепрессанты, могут замедлить его.

7. Температура окружающей среды. Когда слишком жарко или слишком холодно, тело расходует дополнительную энергию для поддержания нормальной температуры.

Некоторые факторы, такие как возраст, не могут быть изменены. Однако, просто будучи подвижным и регулярно занимаясь физическими упражнениями, вы можете поддерживать высокий уровень метаболизма.