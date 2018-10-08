Мать поделилась эмоциональным фото новорожденного младенца рядом с прахом мертвого близнеца

Шери и ее муж были очень взволнованы, узнав, что станут родителями в третий раз. Их радость удвоилась после того, как УЗИ показало, что у них будут близнецы.

Однако их волнение было немного тревожным. У Шери когда-то уже была двойная беременность, но родился только один ребенок. Поэтому они ни с кем не делились своей счастливой новостью до 12-недельного срока.

На очередном УЗИ пара получила подтверждение, что многоплодная беременность развивается успешно. Оба младенца были здоровы и быстро росли.

В качестве дополнительного бонуса супруги узнали, что ожидают двух сыновей.

Шери поделилась хорошими новостями в социальных сетях. Она была настолько счастлива, что заранее заказала съемку новорожденных у фотографа по имени Сара.

Но по мере приближения пятимесячного УЗИ у Шери появилось плохое предчувствие.

Я помню, как проснулась и сказала своему мужу, что мне кажется, что мой животик уменьшился. Он посмотрел на меня и согласился.

Когда наступил день УЗИ, она услышала от врачей, что одно из сердцебиений "невозможно обнаружить".

Это была ужасная новость для всей семьи, но женщина пыталась сохранять спокойствие. Она напомнила себе, что у нее все еще есть один здоровый близнец, о котором нужно заботиться.

В мае 2018 года на 38-й неделе беременности Шери родила близнецов, Джонни и Тайгера. Это был момент очень смешанных эмоций.

Мы плакали, мы улыбались, мы любили, мы наслаждались одной-единственной ночью вместе с нашими двумя мальчиками и семьей, которая окружала нас.

Утром Джонни кремировали. Спустя несколько дней фотограф Сара сделала душераздирающий снимок двух мальчиков: новорожденный Тайгер рядом с прахом своего близнеца.

Шери рада, что у нее есть этот снимок. Она надеется, что ее история поможет пережить горе другим родителям, оказавшимся в подобной ситуации.

Потеря ребенка может быть невероятно разрушительной, но, судя по свежим постам Шери, можно понять, что эта семья сумела справиться с горем.