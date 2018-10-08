Раз в неделю ходите на свидания: это сделает вас лучшим родителем!

Наше внимание всецело поглощено малышом, у нас ни на что не хватает времени, нам едва удаётся выспаться. Добавьте к этому работу и уход за домом — и сил не остаётся совсем. В итоге мы начинаем игнорировать партнёра, и в отношениях возникают трещины.

Раньше вы проводили с мужем всё время, а теперь ложитесь спать без него; раньше вы всё время хотели заниматься сексом, а теперь неделями обходитесь без него; раньше вы целовались и обнимались, а теперь разве что желаете друг друг спокойной ночи.

Как отмечает Naran Xadul, для ребёнка очень важно видеть родителей счастливыми и довольными. Ничто так не вредит малышу, как конфликты между родителями.

Наверное, вы слышали, что большинство отношений распадаются в первый год жизни ребёнка. Если вы чувствуете, что ваш брак начинает давать слабину, не паникуйте: это нормально.

Вот как можно с этим справиться

1. Устраивайте свидания без детей, на которых вы не обсуждаете свои родительские обязанности.

Конечно, это непросто, потому что надо с кем-то оставить ребёнка, но достаточно делать это раз в месяц. Не обязательно устраивать ужин в ресторане — сходите на концерт, на выставку, просто погулять. Придумывайте что-нибудь новое каждый раз.

2. Цените совместные ночи.

После первого года жизни у ребёнка вырабатывается более или менее предсказуемый режим сна. Уложив его спать, поужинайте вместе с партнёром, сделайте совместную уборку, поболтайте, посмотрите сериал — используйте эти пару часов, чтобы укрепить отношения.

3. Съездите в отпуск вдвоём.

Если есть возможность оставить с кем-то ребёнка на выходные, поезжайте в отпуск. Это пойдёт на пользу вашей сексуальной жизни и вашему настроению. Помните: довольные родители = довольный ребёнок.

Если малыш ещё слишком маленький, начните откладывать деньги, чтобы поехать на отдых через годик или два.

4. Не забывайте о себе.

Это не значит, что ребёнком можно пренебречь, но вы должны понимать, что отношения — это долгосрочный проект. Дети со временем вырастут и переедут, а муж останется. Незачем ждать 20–25 лет, чтобы восстановить близость, если можно сделать это прямо сейчас!