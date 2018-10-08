Пн, 8.10.2018
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  • Море призов и фильм о любви: в Нарве прошел киновечер «С подружкой в кино» (ГАЛЕРЕЯ)

Море призов и фильм о любви: в Нарве прошел киновечер «С подружкой в кино» (ГАЛЕРЕЯ)

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В прошлую пятницу в нарвском кино Apollo Astri прошел киновечер «С подружкой в кино». 

5 октября был показан фильм «Звезда родилась» (картина дублирована на русский язык, Брэдли Купер и Леди Гага в главных ролях), а изюминкой вечера стал обаятельный Едгар Гергель, который провел мероприятие и разыграл множество роскошных подарков (карты в спа и так далее), осчастливив читателей Limon и Krasotka!

Теплая и дружелюбная атмосфера царила в кино Нарвы. Хочется отметить, что почти все зрители получили подарок и остались очень довольны!

Смотрите галерею!

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