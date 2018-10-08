Море призов и фильм о любви: в Нарве прошел киновечер «С подружкой в кино» (ГАЛЕРЕЯ)

5 октября был показан фильм «Звезда родилась» (картина дублирована на русский язык, Брэдли Купер и Леди Гага в главных ролях), а изюминкой вечера стал обаятельный Едгар Гергель, который провел мероприятие и разыграл множество роскошных подарков (карты в спа и так далее), осчастливив читателей Limon и Krasotka!