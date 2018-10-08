Море призов и фильм о любви: в Нарве прошел киновечер «С подружкой в кино» (ГАЛЕРЕЯ)
8 октября 2018, 11:08
В прошлую пятницу в нарвском кино Apollo Astri прошел киновечер «С подружкой в кино».
5 октября был показан фильм «Звезда родилась» (картина дублирована на русский язык, Брэдли Купер и Леди Гага в главных ролях), а изюминкой вечера стал обаятельный Едгар Гергель, который провел мероприятие и разыграл множество роскошных подарков (карты в спа и так далее), осчастливив читателей Limon и Krasotka!
Теплая и дружелюбная атмосфера царила в кино Нарвы. Хочется отметить, что почти все зрители получили подарок и остались очень довольны!
Смотрите галерею!