Эксклюзив: прежде чем сделать пластику женщины в Эстонии обращаются к астрологу

В неформальной, легкой, дружелюбной и исключительной женской обстановке было проведено множество полезных мастер-классов, посвященных моде, стилю и красоте. Эстонских женщин обучали различным тонкостям по уходу за собой, хитростям, как стать еще привлекательней, а также поднимали самые пикантные вопросы, касающиеся представительниц прекрасной половины человечества.

Изюминкой вечера стали приглашенные специалисты, а именно: астролог, диетолог, косметолог, сексолог и даже хиромант, которым каждая желающая гостья могла задать интересующий ее вопрос любого характера.

Ведь, как отметили Ольга и Александра миссия данного "Девичника" - расслабить женщину и сделать ее более раскрепощенной.

Гостьи модной вечеринки советовались с профессионалами, знакомились и общались между собой, попивая шампанское и наслаждаясь закусками, приготовленными по специально разработанному рецепту присутствующего на вечере диетолога.

Атмосфера «Девичника» была просто потрясающей!