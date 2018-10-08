Объявляется модный розыгрыш для эстонских красоток!
8 октября 2018, 16:25
Krasotka.ee и Moekuulutaja («Вестник моды») объявляют розыгрыш для наших читательниц.
Тебе нужно всего лишь на нашей страничке Facebook ответить на вопрос «Какой твой любимый тренд этой осени?» и, возможно, приз отправится именно к тебе!
Разыгрываются следующие подарки:
Хотелось бы отметить, что общая стоимость призов - около 140 €
Приглашаем всех желающих 13 октября в тартуский Kaubamaja посетить модное мероприятие, на котором будут показаны самые свежие тренды этой осени, а на сцене выступят мега-звезды Uudo & Sissi. Мероприятие подходит как для взрослых, так и для детей.
Дополнительная информация: www.tartukaubamaja.ee