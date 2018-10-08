Объявляется модный розыгрыш для эстонских красоток!

Тебе нужно всего лишь на нашей страничке Facebook ответить на вопрос «Какой твой любимый тренд этой осени?» и, возможно, приз отправится именно к тебе!

Разыгрываются следующие подарки:

три косметических набора от WOMEN’SECRET;

косметика от MAX FACTOR (тушь для ресниц, фиксатор макияжа, блеск для губ, хайлайтер для подбровного пространства);

лак для ногтей и крем для ногтей фирмы SALLY HANSEN;

подарочная карта SUBWAY на 10 €;

три ваучера COFFEE IN;

обложки для паспорта MORGAN;

ожерелье CORTEFIEL;

подарочная карта NORDBABY (бывший BeebiCenter) на 20 €;

осенний номер Moekuulutaja.

Хотелось бы отметить, что общая стоимость призов - около 140 €

Приглашаем всех желающих 13 октября в тартуский Kaubamaja посетить модное мероприятие, на котором будут показаны самые свежие тренды этой осени, а на сцене выступят мега-звезды Uudo & Sissi. Мероприятие подходит как для взрослых, так и для детей.