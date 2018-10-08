Вт, 9.10.2018
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  • Объявляется модный розыгрыш для эстонских красоток!

Объявляется модный розыгрыш для эстонских красоток!

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Модный розыгрыш

ФОТО: Tartu moekuulutaja

Krasotka.ee и Moekuulutaja («Вестник моды») объявляют розыгрыш для наших читательниц.

Тебе нужно всего лишь на нашей страничке Facebook ответить на вопрос «Какой твой любимый тренд этой осени?» и, возможно, приз отправится именно к тебе!

Разыгрываются следующие подарки:

  • три косметических набора от WOMEN’SECRET;
  • косметика от MAX FACTOR (тушь для ресниц, фиксатор макияжа, блеск для губ, хайлайтер для подбровного пространства);
  • лак для ногтей и крем для ногтей фирмы SALLY HANSEN;
  • подарочная карта SUBWAY на 10 €;
  • три ваучера COFFEE IN;
  • обложки для паспорта MORGAN;
  • ожерелье CORTEFIEL;
  • подарочная карта NORDBABY (бывший BeebiCenter) на 20 €;
  • осенний номер Moekuulutaja.

Хотелось бы отметить, что общая стоимость призов - около 140 €

Приглашаем всех желающих 13 октября в тартуский Kaubamaja посетить модное мероприятие, на котором будут показаны самые свежие тренды этой осени, а на сцене выступят мега-звезды Uudo & Sissi. Мероприятие подходит как для взрослых, так и для детей.

Дополнительная информация: www.tartukaubamaja.ee

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