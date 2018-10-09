Как обрести гармонию в жизни? Цветочные приметы

Известно, что с цветами в народе связано великое множество разных примет и поверий. Это же касается и домашних растений. Достаточно знать цветочные приметы, чтобы улучшить отношения с домочадцами, обрести любовь и мир в семье, повысить ее благосостояние, пишет dvorec.ru.
Так, например, плющ в народе зовут растением, которого изгоняет из дома мужчин.
- Если вы одиноки и мечтаете выйти замуж, ни в коем случае не держите плющ у себя дома, иначе рискуете остаться без пары.
- Если у вас есть отношения, то после того, как вы обзаведетесь этим домашним любимцем, рискуете потерять возлюбленного. Это растение конкурентов в доме не потерпит, поэтому мужчины у обладательниц плюща в жизни не задерживаются.
- А вот если вам надоел муж и вы хотите с ним расстаться, то лучшего помощника в этом деле вам не найти. Поставьте цветок с растением в спальне и вскоре окажетесь свободны от постылых брачных уз.
Если в вашей жизни катастрофически не хватает страсти и вы мечтаете о том, чтобы любить и быть любимой, то наладить отношения с противоположным полом вам поможет гибискус.
Чувствуете, что в интимной жизни вам не хватает раскрепощенности и пылкости, посадите в цветочный горшок косточку от авокадо и попробуйте ее прорастить. Это нехитрый прием поможет вам обрести гармонию в сексуальной сфере.
Чтобы дома царил мир и покой, украсьте свое жилище фикусом и вскоре заметите, как улучшится климат в семье.
В вашем доме часты ссоры и конфликты? Исправит ситуацию узамбарская фиалка.
Страдаете от сплетен и злословия в свой адрес? Обзаведитесь традесканцией. Она поможет защититься от этой проблемы.
Принести в ваш дом счастье под силу хлорофитуму. Кроме того это растение поспособствует очищению и дезинфекции воздуха в вашем жилище.
Мечтаете о карьерном росте и успехе в бизнесе? Вам поможет бамбук. Такое растение особенно хорошо держать на своем рабочем месте. Это же касается и пальмы. Она поможет вам справиться с конкурентами.
Чтобы притянуть в свою жизнь удачу и стать везучим человеком, обзаведитесь драценой.
Для финансового благополучия семьи хорошо держать в доме плодоносящие цитрусовые.
Чтобы уберечь свое жилище от воров, поставьте на подоконник кактус. Однако это не такое уж простое растение, как может показаться сначала. От воров-то оно защитит, а вот проблемы в личной жизни появиться благодаря этому колючему любимцу могут. Кактус в доме может спровоцировать спад сексуальной активности супругов, пьянство мужа, одиночество у тех, кто еще не встретил свою любовь. Если не хотите быть старой девой или закоренелым холостяком, уберите кактусы из своего дома.
Чтобы уберечь себя от несчастий и частых визитов неприятных вам людей, держите дома алоэ.
Защитить свое жилище от нечистой силы вам поможет папоротник. Он избавит вас от проделок барабашки, отведет болезни и прочие неприятности.
Украшая свое жилище комнатными цветами и заботясь о красоте интерьера, не стоит забывать и о цветочных народных приметах. Отдайте предпочтение тем растениям, чье присутствие в доме наполнит его позитивной энергией, привлечет в него благополучие и достаток.