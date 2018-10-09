Как обрести гармонию в жизни? Цветочные приметы

Так, например, плющ в народе зовут растением, которого изгоняет из дома мужчин.

Если вы одиноки и мечтаете выйти замуж, ни в коем случае не держите плющ у себя дома, иначе рискуете остаться без пары.

Если у вас есть отношения, то после того, как вы обзаведетесь этим домашним любимцем, рискуете потерять возлюбленного. Это растение конкурентов в доме не потерпит, поэтому мужчины у обладательниц плюща в жизни не задерживаются.

А вот если вам надоел муж и вы хотите с ним расстаться, то лучшего помощника в этом деле вам не найти. Поставьте цветок с растением в спальне и вскоре окажетесь свободны от постылых брачных уз.

Если в вашей жизни катастрофически не хватает страсти и вы мечтаете о том, чтобы любить и быть любимой, то наладить отношения с противоположным полом вам поможет гибискус.

Чувствуете, что в интимной жизни вам не хватает раскрепощенности и пылкости, посадите в цветочный горшок косточку от авокадо и попробуйте ее прорастить. Это нехитрый прием поможет вам обрести гармонию в сексуальной сфере.

Чтобы дома царил мир и покой, украсьте свое жилище фикусом и вскоре заметите, как улучшится климат в семье.

В вашем доме часты ссоры и конфликты? Исправит ситуацию узамбарская фиалка.

Страдаете от сплетен и злословия в свой адрес? Обзаведитесь традесканцией. Она поможет защититься от этой проблемы.

Принести в ваш дом счастье под силу хлорофитуму. Кроме того это растение поспособствует очищению и дезинфекции воздуха в вашем жилище.

Мечтаете о карьерном росте и успехе в бизнесе? Вам поможет бамбук. Такое растение особенно хорошо держать на своем рабочем месте. Это же касается и пальмы. Она поможет вам справиться с конкурентами.

Чтобы притянуть в свою жизнь удачу и стать везучим человеком, обзаведитесь драценой.

Для финансового благополучия семьи хорошо держать в доме плодоносящие цитрусовые.

Чтобы уберечь свое жилище от воров, поставьте на подоконник кактус. Однако это не такое уж простое растение, как может показаться сначала. От воров-то оно защитит, а вот проблемы в личной жизни появиться благодаря этому колючему любимцу могут. Кактус в доме может спровоцировать спад сексуальной активности супругов, пьянство мужа, одиночество у тех, кто еще не встретил свою любовь. Если не хотите быть старой девой или закоренелым холостяком, уберите кактусы из своего дома.

Чтобы уберечь себя от несчастий и частых визитов неприятных вам людей, держите дома алоэ.

Защитить свое жилище от нечистой силы вам поможет папоротник. Он избавит вас от проделок барабашки, отведет болезни и прочие неприятности.