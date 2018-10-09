Признаки токсичной подруги, от общения с которой стоило бы отказаться

Семь признаков токсичной подруги, от дружбы с которой один только вред

1. Она не радуется вашим успехам

Когда вы рассказываете о своих достижениях, лицо такой подруги либо становится кислым, либо не выражает никаких эмоций. Данные личности всегда скептически относятся ко всему, что вы делаете. В некоторых случаях они могут даже тайно надеяться, что в своих стремлениях вы потерпите неудачу.

2. Она использует вас в личных целях

Эта черта зачастую проявляется в регулярных просьбах одолжить деньги, подвезти или подбить вашего парня починить кран в её квартире. Для подобных людей друзья — лишь средство к достижению собственных целей. Помните: чем чаще вы будете идти им навстречу, тем быстрее они сядут вам на шею. Научитесь без зазрения совести говорить таким людям нет.

3. Она стремится во всём вас превзойти

Данная категория подруг превращает дружбу в бесконечную гонку. На любую радостную новость они выдают свою — разумеется, лучше и интереснее. Такое соревнование, в котором вы всегда остаётесь в проигрыше, не позволяет вам чувствовать себя победительницей, поэтому постарайтесь свести общение с подобными людьми на нет.

4. Она не становится на вашу защиту

Токсичная подруга никогда не придёт вам на помощь, не окажет поддержку и не защитит, когда вам это так необходимо. Вместо этого она предпочитает молчать либо даже усугублять ситуацию, убеждая вас в том, что в возникших проблемах виноваты вы сами.

5. Она эмоционально вас опустошает

Приходилось ли вам когда-нибудь чувствовать усталость после общения с кем-то? Очень часто мы не замечаем этого, однако токсичные люди и правда могут оказывать негативное воздействие на ваше эмоциональное и физическое состояние. Если после встречи с подругой вы часто чувствуете головную боль или слабость, возможно, вы имеете дело с энергетическим вампиром.

6. Она всегда чрезвычайно занята

Если у вашей подруги никогда нет времени на встречу с вами, это повод задуматься. Конечно, у всех нас есть свои заботы — работа, дом, дети, однако в некоторых случаях "чрезвычайная занятость" оказывается простой отговоркой.

7. Она звонит в любое время суток с требованием выслушать её

У всех бывают моменты, когда нам необходимо выговориться, но токсичные подруги этим злоупотребляют. Такие люди могут позвонить вам поздно ночью или разбудить утром, чтобы пожаловаться на жизнь или, напротив, чем-то похвастаться. Разумеется, поддержка важна для любых отношений, однако вы не психотерапевт и не жилетка, в которую можно поплакаться.

У каждого из нас есть недостатки, и общение с друзьями не всегда может быть простым, но оно должно приносить радость, а не чувство подавленности, вины или эмоциональное опустошение.