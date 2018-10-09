«Подключаю тяжелую артиллерию»: Анна Хилькевич о борьбе с лишним весом после родов
9 октября 2018, 12:37
Анна Хилькевич рассказала об эффективном методе борьбы с лишним весом, пишет woman.ru.
После вторых родов 20 августа Анна пытается вернуться в прежнюю форму.
В своем Инстаграме актриса неоднократно поднимала темы родов и воспитания детей.
Хилькевич признается, что до желаемого веса ей нужно скинуть еще 8 килограммов.
Актриса решила попробовать ручной массаж для коррекции фигуры и призналась, что сейчас ей сложнее вернуться в форму, чем после первых родов.