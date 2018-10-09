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  • «Подключаю тяжелую артиллерию»: Анна Хилькевич о борьбе с лишним весом после родов

«Подключаю тяжелую артиллерию»: Анна Хилькевич о борьбе с лишним весом после родов

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Анна Хилькевич

ФОТО: SCANPIX

Анна Хилькевич рассказала об эффективном методе борьбы с лишним весом, пишет woman.ru.

После вторых родов 20 августа Анна пытается вернуться в прежнюю форму.

В своем Инстаграме актриса неоднократно поднимала темы родов и воспитания детей.

Хилькевич признается, что до желаемого веса ей нужно скинуть еще 8 килограммов.

Актриса решила попробовать ручной массаж для коррекции фигуры и призналась, что сейчас ей сложнее вернуться в форму, чем после первых родов.

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