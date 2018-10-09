Самые распространенные бьюти-ошибки, которые делают тебя старше

Расширенные поры

Многие думают, что эта проблема преследует только обладательниц жирной и комбинированной кожи. Действительно, у них сальные железы вырабатывают слишком много себума, который забивает поры и образует сальные пробки. Если никак не бороться с проблемой, пробки растягивают поры и делают их очень заметными на лице. Из-за этого лицо едва ли назовешь свежим, а значит — и молодым.

Но проблема расширенных пор может встать и перед обладательницами сухой кожи, особенно перед теми, кто любит сидеть на жестких диетах, часто посещает солярий и принимает солнечные ванны (больше факторов, которые влияют на поры, ищи по ссылке). Все эти факторы снижают синтез коллагена и эластина, кожа становится менее упругой, и поры растягиваются.

Выход: если у тебя жирная кожа и расширенные поры, используй в домашних условиях пилинги раз в неделю (лучше отдать предпочтение кислотным или гоммажам, а не травмирующим скрабам), применяй курсом косметику на основе фруктовых кислот. У косметолога делай раз или два в месяц чистку лица, она будет хорошо работать в тандеме с курсом срединных пилингов или лазерной шлифовкой. Эти процедуры можно делать раз в год.

Если расширенные поры появились при сухой коже, добавь в рацион больше белковой пищи (белок — строительный кирпичик для нашей кожи), используй средства с SPF и загорай в тени. В уход включи средства с коллагеном, гиалуроновой кислотой, пептидами.

Начес

В общем-то сегодня есть несколько причесок, которые выглядят вполне удобоваримо с начесом. Например, высокий небрежный хвост. Но сверхъестественные начесы у корней и на макушке — хиты 90-х и 00-х — давно канули в Лету. Мало того, что сегодня они выглядят нелепо, так еще и визуально прибавляют возраст.

Выход: хочешь добавить волосам объем, присмотрись к многослойным стрижкам, а также каре. Попроси парикмахера сделать тебе окрашивание, создающее игру цвета и света за счет мелирования прядей.

Тонкие брови

Тонкие брови определенно прибавляют возраст: они акцентируют внимание на всех недостатках кожи, будь то морщинки или расширенные поры. Так что широкие дикие брови, которые теперь на пике моды, играют на нашей стороне.

Выход: лучше всего, конечно, хотя бы один раз сходить к мастеру по бровям, который поможет тебе подобрать подходящую форму бровей и покажет, как правильно корректировать твою растительность.

Если брови у тебя плохо растут (например, ты перестаралась, работая пинцетом, и повредила волосяные луковицы), используй в макияже филлеры или гели для бровей, они зрительно позволят заполнить проплешины. Тебе также помогут воск и тени. Нанеси воск, а затем тени, так они лучше зафиксируются и заполнят все «голые» поверхности.

Активная подводка

Новый сезон подарил нам множество вариантов геометрии. Ты можешь примерить и кошачьи стрелки, и образ Клеопатры. Но если вокруг глаз есть недостатки в виде морщинок или темных кругов, эффект нависшего века, то трендовых вариантов лучше избегать. Иначе они тебе точно прибавят лет в паспорте.

Не стоит также, следуя моде, выделять черным или коричневым карандашом слизистую нижнего века. Такой прием зрительно уменьшает глаза, акцентирует внимание на недостатках. Эту ошибку, кстати, допускают даже британские герцогини.

Выход: лучше всего просто подчеркнуть контур глаз тонкой линией, приподнимая кончик ближе к внешнему уголку, а слизистую выделять карандашом оттенка слоновой кости. Этот прием зрительно отвлечет внимание от синяков под глазами и морщинок, сделает взгляд более открытым.

Волосы без объема

Густые пышные волосы ассоциируются со здоровьем и определенно освежают возраст.

Выход: стимулируй рост волос. Используй для этого средства с миноксидилом или биотином. Визуально сделать волосы пышнее помогут спреи и муссы, придающие объем, в их составе есть легкие силиконы и кератин, которые увеличивают пряди (временно) в диаметре, встраиваюсь в структуру. Следи также за питанием. Добавь в меню продукты, богатые железом, фолиевой кислотой, белком — они укрепляют структуру волос.

Откажись на время от высоких тугих хвостов, пучков и косичек. Эти прически нарушают нормальную циркуляцию крови и кислорода в коже головы, ухудшают питание волос. Поможет и трюк с пробором: перекинь волосы на один бок и получишь объемную копну.