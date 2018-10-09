Вт, 9.10.2018
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  • Имбирь помогает вывести слизь из легких всего за одну ночь! Вот что надо делать!

Имбирь помогает вывести слизь из легких всего за одну ночь! Вот что надо делать!

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Имбирь.

ФОТО: Liis Treimann

Обернутый в ткань имбирь буквально спасет вас от кашля и мокроты! Он не имеет побочных эффектов, но его нужно тщательно подготовить к использованию, особенно для детей с чувствительной кожей, пишет lifter.com.ua.

Постоянный кашель может испортить вам день и ночь, отвлекая от более насущных проблем или не давая выспаться.

И у маленького ребенка, чья иммунная система может быть еще недостаточно сильна, хронический кашель может перерасти в более серьезные болезни.

Для лечения хронического кашля врач, скорее всего, назначит сироп, не упоминая о возможных побочных эффектах и долгосрочных осложнениях после таких фармацевтических средств.

Два ингредиента – декстрометорфан и кодеин – обычно встречающиеся в лекарствах от кашля, могут вызывать головные боли, бессонницу или мигрень.

Существует альтернатива типичным лекарствам от кашля, и найти ее можно не в аптеке, а в собственном холодильнике!

Смешайте сырой мед, оливковое масло, муку и 1 столовую ложку свежего и натертого имбиря, нанесите эту смесь на салфетку или ткань, вокруг которой затем оберните полоску марли.

Затем приложите эту марлю к груди или спине и закрепите с помощью лейкопластырей. Взрослые могут оставить средство на ночь, но имейте в виду, что это может вызвать чрезмерное потоотделение.

Детям его можно держать до трех часов перед сном.

Имбирь и мед тысячелетиями используются как эффективные средства для лечения различных заболеваний, а в случае сильного кашля - еще раз доказывают свою эффективность.

Но не забывайте о возможной аллергии на отдельные ингредиенты – и посоветуйтесь с врачом.

А вы когда-нибудь пробовали такое средство?

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