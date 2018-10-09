«Она позволила обидчикам победить»: мать разрешила одиннадцатилетней дочери сделать пластическую операцию

Однако эту мать раскритиковали за то, что она позволила своей 11-летней дочери сделать пластическую операцию. Что заставило женщину принять такое решение? У этой истории есть две стороны медали, пишет fabiosa.ru.

Пластическая операция для девочки-подростка

Знакомьтесь, это 11-летняя Белла Харрингтон (Bella Harrington) из Вирджинии. Она - очень умная девочка с разнообразными интересами. К сожалению, Беллу часто травили в школе из-за ее внешности, в частности, из-за размера и формы ушей.

Девочка принадлежит к 5% людей, имеющих лопоухость. Эта особенность внешности делала ее предметом обсуждений и насмешек.

Ее мать, Сабрина Харрингтон, сказала следующее:

Они постоянно дразнили ее тем, что у нее были "уши эльфа".

Чтобы прекратить травлю дочери, миссис Харрингтон решила, что Белла должна сделать пластическую операцию.

Чем больше людей указывали на ее недостаток, тем больше я хотела это изменить.

Сабрина проконсультировалась у специалистов, и вот что она узнала. Пластический хирург Джо Ниамту объяснил ей:

Если нужно исправить проблему, которая вызывает издевательства, то чем моложе пациент, тем лучше.

Мать под шквалом критики

В конце концов, Белла сделала пластическую операцию по изменению формы ушей. Однако большинство людей в социальных сетях раскритиковали ее мать за то, что она позволила девочке-подростку лечь под нож хирурга.

Приводим некоторые из комментариев:

Да уж... Какое замечательное решение! А что насчет обучения детей быть более жесткими? Как насчет того, чтобы научить их затыкать хулиганам рот? Может, стоило подумать об этом?

Мама должна воспитывать дочь, не заботясь о том, что подумают люди.

Слишком простой способ! Стоило дать девушке немного времени, чтобы получить жизненный опыт и научиться любить себя.

Она позволила обидчикам победить!

Мы просим вас не судить эту мать слишком строго. Проблема травли в школах сейчас стоит намного серьезнее, чем когда-либо. К сожалению, практически любой ребенок может стать жертвой хулиганов. Лучшее, что могут сделать родители, — это помочь своим детям справиться с этим вместе!