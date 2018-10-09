Модная галерея: в Таллинне на «Девичнике» собрались самые стильные девушки страны
9 октября 2018, 15:39
В прошлую пятницу в Таллинне прошло модное мероприятие под названием «Девичник: все оттенки осени», организаторами которого выступили стилист из Эстонии Ольга Быкова и стилист-парикмахер всеми известного российского шоу «Модный приговор», Александра Эдельберг из Москвы.
В исключительно женской обстановке провелись мастер-классы, посвященные моде, стилю и красоте.
Присутствующим гостьям предоставилась возможность задать самые пикантные вопросы, ведь на вечер были приглашены специалисты различного профиля, а именно: астролог, диетолог, косметолог, сексолог и даже хиромант.
Смотрите галерею!