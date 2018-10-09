Вт, 9.10.2018
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  • Модная галерея: в Таллинне на «Девичнике» собрались самые стильные девушки страны

Модная галерея: в Таллинне на «Девичнике» собрались самые стильные девушки страны

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В прошлую пятницу в Таллинне прошло модное мероприятие под названием «Девичник: все оттенки осени», организаторами которого выступили стилист из Эстонии Ольга Быкова и стилист-парикмахер всеми известного российского шоу «Модный приговор», Александра Эдельберг из Москвы.

В исключительно женской обстановке провелись мастер-классы, посвященные моде, стилю и красоте.

Присутствующим гостьям предоставилась возможность задать самые пикантные вопросы, ведь на вечер были приглашены специалисты различного профиля, а именно: астролог, диетолог, косметолог, сексолог и даже хиромант.

Смотрите галерею!

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