Как защитить себя от нападок свекрови в ее доме

Есть система, которая позволяет без напряжения дать отпор любой попытке сделать вам больно. Можно подойти к проблеме самообороны творчески и в некоторых случаях обойтись даже без слов. Представим себе ситуацию: вы живете под одной крышей со свекровью, тещей или другими людьми, которые на правах хозяев территории вмешиваются в вашу жизнь...
Повесьте портреты родственников
Вспомним правило из животного мира: захватив территорию, ее необходимо отметить, чтобы было понятно, кто здесь хозяин. Вы, вероятно, замечали, что в каждом деревенском доме на стенах развешаны портреты предков хозяина, причем размещены они таким образом, что сразу вперивают свой взгляд во входящего. Каждый, кто заходит, чувствует, что вошел не в свой, а в чужой дом. Помните, как в детстве вы приезжали к родственникам в деревню и смущались под взглядом какого-нибудь сурового прапрадедушки? Заходя в дом, хозяин которого имеет столько «виртуальных защитников», гости чувствуют почтение и не смеют вести себя развязно, как это бывает в городских квартирах, пишет dvorec.ru.
Портреты авторитетных для обидчика людей
Во времена правления Хрущева отношения с Китаем испортились, и некоторые китайские пограничники развлекались тем, что провоцировали советских солдат, дежуривших на вышке, вытворяя всяческие непристойности. В один прекрасный день, когда безобразники особенно разошлись, над советской погранвышкой поднялся портрет «мудрейшего председателя» Мао Цзэдуна. Хулиганов как ветром сдуло!
Религиозные символы
Часто меня спрашивают, может ли икона играть ту же роль, что и портрет прадедушки. На это я отвечаю, что с помощью иконы, как ни странно, можно воздействовать только на атеиста, ведь вашей целью является напомнить входящему, что он вошел на ва?шу территорию, а не на свою собственную. Если же вы повесите икону, пытаясь защититься от человека, который сам держит у себя иконы, тот почувствует себя как дома и будет вести себя соответственно. Ожидайте того, что он будет еще делать вам замечания относительно того, что вы не там ее повесили, и что он будет трогать ее руками – якобы чтобы поправить, а на самом деле, чтобы показать, кто здесь хозяин. Другое дело атеист. Увидев иконы, он сразу почувствует, что ваша комната и вещи в ней – не его вотчина, даже если не испытывает к святыням никакого почтения.
Атрибуты профессии
Ни в коем случае не надо прятать атрибуты вашей профессии. Например, если вы программист, математик, инженер, а ваша свекровь или теща – гуманитарий, повесьте на стену что-нибудь пострашнее с форматами вызова функций Windows API, с чертежами и двойными интегралами. Особенно широкий простор для выдумки имеется у врачей.
Фотографии ваших знакомых
Разумеется, если вы уборщица, тряпку на стену вешать не имеет смысла. В этом случае лучше повесить фотографии каких-нибудь людей: например, ваших знакомых с работы – сантехника Петровича или грузчика Иваныча. И чем страшнее они будут выглядеть, тем лучше. Можно даже воспользоваться услугами фирмы, оказывающей полиграфические услуги, и сделать монтаж фотографии какого-нибудь культуриста, чтобы на него надели шапку-ушанку и дали ему в руки гаечный ключ. Когда докучающее вам лицо спросит, чью фотографию вы повесили, скажите, что это ваш лучший друг, с которым вы учились в одном классе. Он-де долго сидел в тюрьме, но недавно его выпустили, и он оставил вам свой телефон «на всякий случай».
Рисунки и поделки детей
Родители маленьких детей обычно забывают о том, что рисунки, поделки, и прочее творчество их малышей, вывешенное на стену, является превосходным оберегом от нападок. Подобной выставкой вы постоянно напоминаете, что вы не кто-то там, а почтенные родители талантливого ребенка.
Прекрасным способом «отметить территорию» являются всяческие грамоты и дипломы, значки, украшения и одежда с надписями, однако ни один из перечисленных способов не может соперничать с фотографиями ваших предков! Вот уж поистине напоминание о том, что вы не еще один ребенок вашей свекрови или тещи, которого она может, образно выражаясь, «таскать за ухо», а совершенно чужой человек. Увы, как известно, ни один человек не ведет себя с посторонними людьми так развязно, как с ближайшими родственниками!
Портрет вашего обидчика
Повесьте на стену вместе с портретами своих дедушек и бабушек портрет свекрови. Скорее всего, ей стыдно будет вести себя дурно перед своим собственным портретом. Кроме того, свекровь побоится, что за плохое поведение ее портрет снимут.
Плакаты, напоминающие о вежливости
В качестве оберега от невоспитанных родственников можно повесить на стену какое-нибудь высказывание, например: «В чужой монастырь со своим уставом не ходят», «Если ты пришел, чтобы портить настроение, уходи обратно», «Стучать ногой в дверь – признак невоспитанности» и тому подобное. Тот же метод можно использовать и на работе.
Подойдите к делу с выдумкой – например, изготовьте плакат с карикатурой, слегка напоминающей того человека, который без конца подходит к вам, чтобы надоедать, и очень скоро от вас отстанут.