Как защитить себя от нападок свекрови в ее доме

Повесьте портреты родственников

Вспомним правило из животного мира: захватив территорию, ее необходимо отметить, чтобы было понятно, кто здесь хозяин. Вы, вероятно, замечали, что в каждом деревенском доме на стенах развешаны портреты предков хозяина, причем размещены они таким образом, что сразу вперивают свой взгляд во входящего. Каждый, кто заходит, чувствует, что вошел не в свой, а в чужой дом. Помните, как в детстве вы приезжали к родственникам в деревню и смущались под взглядом какого-нибудь сурового прапрадедушки? Заходя в дом, хозяин которого имеет столько «виртуальных защитников», гости чувствуют почтение и не смеют вести себя развязно, как это бывает в городских квартирах, пишет dvorec.ru.

Портреты авторитетных для обидчика людей

Во времена правления Хрущева отношения с Китаем испортились, и некоторые китайские пограничники развлекались тем, что провоцировали советских солдат, дежуривших на вышке, вытворяя всяческие непристойности. В один прекрасный день, когда безобразники особенно разошлись, над советской погранвышкой поднялся портрет «мудрейшего председателя» Мао Цзэдуна. Хулиганов как ветром сдуло!

Религиозные символы

Часто меня спрашивают, может ли икона играть ту же роль, что и портрет прадедушки. На это я отвечаю, что с помощью иконы, как ни странно, можно воздействовать только на атеиста, ведь вашей целью является напомнить входящему, что он вошел на ва?шу территорию, а не на свою собственную. Если же вы повесите икону, пытаясь защититься от человека, который сам держит у себя иконы, тот почувствует себя как дома и будет вести себя соответственно. Ожидайте того, что он будет еще делать вам замечания относительно того, что вы не там ее повесили, и что он будет трогать ее руками – якобы чтобы поправить, а на самом деле, чтобы показать, кто здесь хозяин. Другое дело атеист. Увидев иконы, он сразу почувствует, что ваша комната и вещи в ней – не его вотчина, даже если не испытывает к святыням никакого почтения.

Атрибуты профессии

Ни в коем случае не надо прятать атрибуты вашей профессии. Например, если вы программист, математик, инженер, а ваша свекровь или теща – гуманитарий, повесьте на стену что-нибудь пострашнее с форматами вызова функций Windows API, с чертежами и двойными интегралами. Особенно широкий простор для выдумки имеется у врачей.

Фотографии ваших знакомых