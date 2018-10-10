Массаж сухой щеткой - лучшее открытие косметологов!

Какой щеткой пользоваться

Щетка должна быть из натуральной щетины, подходящей для вашей кожи жесткости. Обратите внимание на качество и удобство, fabiosa.ru.

Как проводить процедуру

Массажные движения должны быть направлены в сторону сердца (именно так движется лимфа). Начните массировать тело снизу вверх, начиная от кончиков пальцев, заканчивая головой, исключая лицо. Делайте плавные движения, захватывая большую площадь кожи. Вы не должны испытывать боль, поэтому сильно тереть не нужно. Во время процедуры тело и щетка должны быть сухими. После массажа примите душ.

Преимущества процедуры

1. Скрабирование

Такой массаж отшелушивает ороговевшие клетки кожи – в итоге она становится гладкой и упругой. Это отличная альтернатива магазинным скрабам с жесткими частичками, которые часто изготавливают из пластика. Такая процедура более натуральная и бюджетная.

2. Избавление от целлюлита

Если вы безнадежно боретесь с целлюлитом долгие годы с помощью кремов, пора пересмотреть свои привычки. Начните правильно питаться, пить свою норму чистой воды, подключите спорт, а также массаж сухой щеткой. Этот комплекс процедур поможет вам избавиться от надоедливого целлюлита.

3. Уменьшение растяжек

Перед нанесением крема от растяжек обязательно помассируйте кожу щеткой. Это будет способствовать его лучшему впитыванию.

4. Предотвращение вросших волос

При массаже сухой щеткой отшелушивается роговой слой кожи, поэтому это замечательный способ предотвратить врастание волосков после бритья, шугаринга и даже лазерной эпиляции.

5. Укрепление иммунитета

Бактерии и токсины в нашей крови фильтруются через лимфатические узлы, где эти вещества уничтожаются. Но иногда процесс может замедляться. Сухой массаж щеткой стимулирует работу лимфатической системы, которая выводит из организма патогенные микроорганизмы. Это помогает укрепить иммунитет и уменьшить восприимчивость к болезням.

6. Повышение энергии

Вместо утреннего эспрессо, сделайте себе массаж сухой щеткой. От этого вы получите прилив бодрости вместе с улучшенной циркуляцией крови.

7. Детокс-эффект

Этот вид массажа выводит лишнюю жидкость и уменьшает отеки. Благодаря этому тело выглядит более подтянутым.