Двенадцать способов, как использовать лук в качестве лекарства

Лук — универсальное природное средство, обладающее антисептическими и антибиотическими свойствами благодаря высокому содержанию серы. Он также помогает организму бороться со свободными радикалами, которые вызывают хронические заболевания, сообщает Sweet & Savory.

Лук может повысить иммунитет, остановить рвоту, вылечить респираторные заболевания и диабет, снизить уровень холестерина и помочь при артрите и сердечно-сосудистых заболеваниях.

Вот далеко неполный список недугов, при которых поможет лук:

1. От кашля.

Очистить и нарезать лук пополам, положить столовую ложку коричневого сахара на каждый кусочек и оставить на час. Ешьте два раза в день, чтобы избавиться от кашля. Сера в луке обладает антибактериальными свойствами, которые убивают микробы.

2. От облысения.

Вскипятите воду с луком и используйте эту жидкость в качестве предварительного шампуня для полоскания, чтобы помочь бороться с потерей волос. Его противомикробные свойства помогут устранить перхоть и будут способствовать росту новых волос, в то время как антиоксиданты остановят выпадение волос.

3. От заложенности в груди.

Измельчите луковицу и сделайте кашицу, добавьте немного кокосового масла. Смажьте грудь этой пастой и накройтесь полотенцем. Лук действует как природный антибиотик, который укрепит иммунную систему.

4. От младенческих колик.

Чтобы унять колики у ребёнка, давайте ему чайную ложку лукового чая каждый час, пока он не успокоится. Лук обладает свойствами, которые расслабляют мышцы, укрепляют желудок и регулируют пищеварение.

Отварите нарезанный лук в небольшом количестве воды и дайте остыть, затем процедите.

5. От укусов насекомых.

Нанесите кусочек лука или свежий луковый сок на место укуса. Противовоспалительные свойства лука уменьшат воспаление и дискомфорт от укуса.

6. От ушных инфекций.

Мелко порежьте лук и положите его в тонкий носок, затем завяжите носок ниткой. Положите носок на ухо и удерживайте. Держите, пока боль не пройдёт.

7. От порезов.

Положите луковую кожуру на место пореза. Лук подействует как антисептик, быстро остановив кровотечение. Антибиотические и противовоспалительные свойства помогут залечить рану, в то время как антимикробные свойства предотвратят заражение.

8. При больном горле.

Сделайте отвар из луковой кожи и воды. Пейте и полощите горло. Если вкус невыносим, можно добавить лимон и мёд. Противовоспалительные свойства лука снимут боль и воспаление в горле.

9. При рвоте.

Натрите лук и выжмите из него сок. Заварите мятный чай и дайте ему остыть. Выпейте две чайные ложки лукового сока и подождите пять минут, затем выпейте две чайные ложки мятного чая. Повторяйте, пока рвота не прекратится.

10. Для очищения воздуха.

Лук очищает воздух, высасывая из него бактерии и вирусы, которые он поглощает.

11. При ожогах.

Нанесите лук на место ожога, чтобы предотвратить инфекцию. Сернистые соединения ускорят восстановление кожи и уменьшат жжение и покраснение.

12. При повышенной температуре.

Нарежьте лук на тонкие ломтики. Нанесите немного кокосового масла на стопу и приложите лук к своду стопы. Оберните ногу пластиковой плёнкой и наденьте носок. Лук будет вытягивать из организма токсины, бактерии и болезни.