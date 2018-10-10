Раскрыта тайна перчаток Мелании Трамп

«Agnelle специализируется на производстве перчаток, — рассказала Софи. — К нам обратился модельер Ральф Лорен, который работал над нарядом Мелании Трамп к официальной части инаугурации ее супруга: ему нужно было, чтобы перчатки идеально соответствовали цвету костюма. И мы выполнили этот заказ, хотя у нас было действительно совсем мало времени, буквально несколько дней, чтобы подобрать точно совпадающую по цвету кожу и сшить длинные перчатки к костюму и туфлям».

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«Миссис Трамп — не единственная наша клиентка-первая леди, — призналась креативный директор Agnelle».

По словам Софи, она лично не общалась с Меланией Трамп по поводу ее заказа к инаугурации: с ней обсуждали заказ стилисты первой леди. Однако Трамп высказала свои предпочтения и пожелала, чтобы в длинных, до локтя, перчатках из натуральной кожи была скрытая молния, которая облегчает их надевание.

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«Зато Мадонна, тоже наша клиентка, просто чрезвычайно капризна, — открыла секрет Софи Грегуар. — Она очень требовательна, причем ко всему, что она делает, что носит, с чем выходит в свет. При этом певица очень креативна, у нее всегда необычные, неожиданные заказы и предложения. Она настоящий новатор, и не только в музыке, но и, разумеется, в мире моды, и она придумывает сложные изделия и настаивает на точном исполнении своих идей».

Совсем другое дело, по словам Софи Грегуар, работать с Марийон Котийяр, которая тоже любит перчатки на заказ. «Она знает, что такое настоящий "французский шик", у нее очень тонкий вкус, — рассказала Софи. — Она действительно умеет комбинировать вещи. Так, Марийон надела украшения Chopard на красную дорожку Каннского кинофестиваля поверх нашей перчатки. Мы не предлагали эту идею — она сама пришла к ней». По словам Грегуар, именно этим и хороши перчатки: они подчеркивают изысканность украшения, придают его восприятию новый ракурс.

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