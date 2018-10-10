А вы знали, что в Эстонии можно взять молокоотсос в прокат?

Хотя рождение ребенка придает абсолютно новое значение времени, которого, скорее всего, будет ощутимо не хватать, все же Тийдо советует новоиспеченным родителям критически относиться к своим расходам и вместо скоропалительных покупок изучить цены и возможности разных поставщиков еще до приобретения.

1. Вместо покупки можно взять в прокат

По словам Тийдо, довольно немало необходимых вспомогательных средств для новорожденного не обязательно покупать, но их можно взять напрокат.

«Например, детские весы или отсос для молока — это те средства вспоможения, которые можно на небольшое время взять напрокат и позже вернуть. Так будет меньше затрат, да и сами средства не будут после пылиться без дела», - пояснила Тийдо.

Также Кадри добавила, что при аренде вспомогательных средств не нужно платить залог, а также эти средства прошли обязательное обслуживание и стерилизацию.

«В то же время нужно проверить и при необходимости проконсультироваться — это конкретное средство предусмотрено для аренды или нет. Например, мы сталкивались с ситуациями, когда молодой семье был дан в прокат или просто отдан из хороших побуждений более неиспользуемый молокоотсос, который предназначен только для персонального использования. Даже в случае прокатного отсоса для молока необходимо отдельно приобрести все детали, через которые протекает молоко, чтобы они были гигиеничны», - рассказывает Тийдо и напоминает родителям младенцев важность получения советов и дополнительной информации.

2. До покупки большой упаковки подгузников стоит попробовать их поштучно.

Как поясняет Тийдо, довольно много товаров, предназначенных для малых детей или их родителям, можно приобретать поштучно на пробу и когда они хорошо подходят, то стоит приобретать уже большие пачки.

«Так, например, в центре вспомогательных средств можно поштучно покупать подгузники, чтобы убедиться в том, что они подходят ребенку. И если это так, то тогда и стоит взять всю упаковку», - говорит Тийдо.

Помимо детских подгузников, мамы младенцов могут приобрести в центре вспомогательных средств и одноразовые прокладки для последних месяцев беременности или для послеродового периода.

3. Лучше выбирать многоразовые средства, нежели одноразовые

Хотя, по словам Тийдо, детские одноразовые простыни или же влажные салфетки кажутся более удобными, все же стоит задуматься о том, сколько от них возникает отходов и при возможности выбрать более дружелюбные к окружающей среде и выгодные решения, которые современны и качественны.

«Хорошим примером тут может послужить все чаще используемые тканевые простыни, которые можно стирать даже при 90 градусах в стиральных машинах. Во-первых, от них нет так много мусора, как от обычных пленочных простыней, а, во-вторых, тканевый материал для кожи ребенка подходит гораздо лучше, поскольку не вызывает потения, благодаря чему кожа остается сухой», - поясняет Тийдо и добавляет, что, хотя у ткани нет текстуры из пленки, она все же не пропускает впитанные жидкости.