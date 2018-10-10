Лучший способ удалить любое пятно с ваших кресел и диванов

После долгого дня ваше уютное и любимое кресло или диван - идеальное место для отдыха. Как же хочется запрыгнуть туда босиком (часто с грязными ногами) или взять закуски, чашечку кофе. Мебель довольно быстро становится грязной, теряя свой первоначальный цвет, fabiosa.ru.
Поскольку нанимать уборщицу - не выход, рассказываем, как хорошенько почистить мебель от пятен.
1. Пищевая сода
Натрите все кресло или диван пищевой содой. Это поможет устранить неприятные запахи и пятна с ткани. Пусть она остается на мебели на 20-30 минут. Затем аккуратно удалите порошок влажной губкой. Воспользуйтесь также и чистым полотенцем, чтобы избавиться даже от мельчайших остатков соды.
2. Белый уксус
Смешайте одну чашку теплой воды с 1 ст. ложкой белого уксуса, а также с 1 ч. ложкой пищевой соды и 1 ч. ложкой мыльного средства для мытья посуды. Распылите смесь на кресло или диван, а потом очистите ткань губкой или щеточкой для мебели.
Трите, пока не избавитесь от пятна, но делайте это крайне аккуратно. Ни в коем случае не берите жесткую сторону губки! Опять же, используйте чистое полотенце, чтобы избавиться от остатков вашего средства.
Важный совет: сначала проверьте эти средства на маленьком и незаметном участке вашего кресла или дивана, чтобы убедиться, что ткань не вступает в нежелательную реакцию с содой и уксусом. Если все хорошо, то за работу!