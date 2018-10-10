Лучший способ удалить любое пятно с ваших кресел и диванов

Поскольку нанимать уборщицу - не выход, рассказываем, как хорошенько почистить мебель от пятен.

1. Пищевая сода

Натрите все кресло или диван пищевой содой. Это поможет устранить неприятные запахи и пятна с ткани. Пусть она остается на мебели на 20-30 минут. Затем аккуратно удалите порошок влажной губкой. Воспользуйтесь также и чистым полотенцем, чтобы избавиться даже от мельчайших остатков соды.

2. Белый уксус

Смешайте одну чашку теплой воды с 1 ст. ложкой белого уксуса, а также с 1 ч. ложкой пищевой соды и 1 ч. ложкой мыльного средства для мытья посуды. Распылите смесь на кресло или диван, а потом очистите ткань губкой или щеточкой для мебели.

Трите, пока не избавитесь от пятна, но делайте это крайне аккуратно. Ни в коем случае не берите жесткую сторону губки! Опять же, используйте чистое полотенце, чтобы избавиться от остатков вашего средства.