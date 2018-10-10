Каждый родитель должен знать! Как вырастить уверенного в себе ребенка

Предложите ей представить, что она летит на воздушном шаре. Когда она будет готова взглянуть на вещи в перспективе, скажите ей, чтобы она представила, что она плывет над проблемой, глядя сверху на свой дом, свой город, свою школу. Пусть расскажет, как она видит ситуацию там, на самом верху. Это поможет ей забыть о драме и расслабиться.

Помогите ей составить план обучения. Пусть она научится действовать по-другому на следующем экзамене, футбольном матче или публичном выступлении. Необходимо научиться, как обойти неудачу. Это позволяет ей двигаться вперед, а не отступать.

3. Переучите её мозг.

В значительной степени женская привычка к постоянным переживаниям действительно начинается в период полового созревания, что очень жестоко, потому что девочки обычно не знают, что повлияло на их чувства, а лишние тревожные мысли создают еще больший риск падения уверенности.

Однако осознание того, как работает наш мозг, - это самый важный шаг, который мы можем сделать.

Отыщите источник токсичных мыслей. Ваша дочь абсолютно уверена, что все её друзья ненавидят её? Спросите её, знают ли они её так, как бы ей хотелось. Если вы поможете ей взглянуть на мысли со стороны, она начнет понимать, что, когда она настаивает на том, что никто никогда не будет с ней дружить, или что она никогда не поступит в хороший университет, или всю жить проживет в пещере, она просто оказывается в ловушке одной из этих уничтожающих моделей мышления.

Расскажите ей историю с множеством «возможно». Это единственный лучший инструмент для остановки дикого цикла тревожных размышлений. Если ваша дочь не может перестать думать о своей презентации на урок биологии, и теперь все думают, что она глупая, помогите ей создать новую историю и начните со слова «возможно». Возможно, люди не обратили на это особого внимания. Может быть, кто-то завтра начнет подшучивать на эту тему. Может быть, инопланетяне высадятся прямо за вашими окнами. Исследования показывают, что неважно, насколько реалистичны будут ваши слова. «Возможно» поможет взглянуть на вещи в перспективе и перестать волноваться. В конце концов этот трюк может стать здоровой привычкой.

Создайте список худшего развития событий. Обсудите все варианты, в которых ситуация могла бы закончится катастрофически. Дом мог рухнуть. Учитель мог бы наброситься на неё и укусить. Её носки могли бы вспыхнуть синем пламенем. Придумайте самые драматические, нелепые ситуации, которые скорее всего приведут к смеху и в конце концов хорошему настроению.

4. Сделайте это сами.

Чтобы эти советы действительно помогли дочерям, родители должны стать образцом для подражания в рисках и неудачах.

Расскажите о своих переживаниях. Пусть ваша дочь узнает, что вы тоже сталкивались с трудностями и страхом. Еще лучше, включите её в процесс борьбы и попросите её совета по этому поводу. Позвольте ей побыть экспертом и помочь вам.

Держите большие истории неудач под рукой, и чем больше, тем лучше. Расскажите своей дочери о самых страшных неудачах и о том, как вы справились. Если родители будут одержимы совершенством, дочери подхватят этот нездоровый стандарт, независимо от того, сколько книг по укреплению уверенности в себе вы им подарите.

Признайте это. Когда вы сосредоточиваетесь на худшем сценарии, воображаете худшее – признайтесь в этом. Признайтесь своей дочери: «Извини, я думаю, что это всё мое катастрофическое мышление». Это поможет ей замечать такую же проблему в себе и в конце концов так же её признавать и справляться с ней.

5. Радуйтесь всем сложностям и ранам.

Это больше полезно для родителей, чем для девочек. Если школьный год оказался сложным, вместо того чтобы паниковать или спешить исправить ситуацию, помните, что ваша дочь действительно выигрывает от этих трудностей.

Скалистый путь даст ей больше уверенности в себе, чем ровный и гладкий.