Каждый родитель должен знать! Как вырастить уверенного в себе ребенка

В возрасте от 8 до 14 лет уровень уверенности в себе у девочек снижается на 30%. В этом возрасте на них сваливается целая куча разных вызовов, пишет lifter.com.ua.
Первые недели школьного года могут сказаться даже на самом самоуверенном ребенке – вихрь новых предметов, учителей и групп, а также давление, которое испытывают дети во время уроков, спорта и даже общения.
Девочки-подростки сталкиваются с дополнительными проблемами, потому что их уверенность уже однажды падала.
Конечно, половое созревание – это бурное время для обоих полов. Но девочки испытывают гораздо более значительное, драматическое и сильное падение уверенности в себе.
Итак, как вы можете обнаружить признаки этой неуверенности у вашей дочери? Она может больше не желать рисковать, пробовать что-то новое, будет усиленно бояться потерпеть неудачу.
Может быть, она не захочет отвечать перед всем классом, попробовать новый вид спорта или отправиться куда-то с одноклассниками.
Но хорошей новостью является то, что уверенность можно поощрять, развивать, даже создавать в эти трудные годы. Рецепт кажется нелогичным: ежедневный рацион вашей дочери должен включать регулярную дозу рисков и неудач.
Этот процесс – риск, неудача, восстановление и опыт, больше действий и меньше мышления – является ключом к укреплению уверенности в себе.
Нелегко убедить девушек принять риск и неудачу, отключить нагнетающий «саундтрек» в голове и просто поверить в себя.
Итак, вот что рекомендуют терапевты и эксперты по поведению:
1. Рискуйте комфортом и безопасной зоной.
Зоны комфорта препятствуют росту. Это не значит, что она должна бросить футбол, потому что у неё отлично получается.
Но вы должны поощрять свою дочь двигаться дальше того, что она делает и совершенствовать свои умения.
Риск выглядит по-разному для каждой девушки - для вашей дочери это может быть обычное приглашение друзей на семейный ужин или ночевку, или публичное выступление на школьных дебатах.
Напишите наихудший возможный список последствий. Посмотрите на её страхи вместе, сделайте их очевидными и помогите ей понять, что худшее вряд ли произойдет, и даже если произойдет, она сможет справиться с этим.
Создайте список предыдущих последствий. Поговорите о том, что она уже узнала и чему они её научили. Помните, что эти переживания на самом деле заставляют её чувствовать себя смелее.
Помогите ей стать своим собственным тренером. Придумайте некоторые положительные, запоминающиеся фразы для её мантры: «У тебя всё получится!» или «Ты же делала это раньше!». В конце концов, эти слова могут помочь в особо пугающих обстоятельствах.
2. Разграничьте страх и неудачу.
Неудача случится. Это неизбежно, особенно когда ваш ребенок рискует. Для неё также важно научиться двигаться дальше не смотря ни на что, проанализировать случившееся, чтобы быть готовой к ней в следующий раз.
Не спешите. Сразу после неудачи не анализируйте, что пошло не так, или не утверждайте, что вы можете это исправить, и не говорите ей, что это не имеет значения. Ее миндалина (центр страха) горит адским пламенем. Прежде чем мыслить разумно, ей нужен перерыв. Попросите её потратить 30 минут или три часа, чтобы дать мозгу передохнуть. Она может почитать книгу, посмотреть развлекательное шоу, поиграть с собакой, попинать мяч или погулять. Даже просто просматривая фото природы или животных на телефоне или компьютере она сможет уменьшить стресс.
Предложите ей представить, что она летит на воздушном шаре. Когда она будет готова взглянуть на вещи в перспективе, скажите ей, чтобы она представила, что она плывет над проблемой, глядя сверху на свой дом, свой город, свою школу. Пусть расскажет, как она видит ситуацию там, на самом верху. Это поможет ей забыть о драме и расслабиться.
Помогите ей составить план обучения. Пусть она научится действовать по-другому на следующем экзамене, футбольном матче или публичном выступлении. Необходимо научиться, как обойти неудачу. Это позволяет ей двигаться вперед, а не отступать.
3. Переучите её мозг.
В значительной степени женская привычка к постоянным переживаниям действительно начинается в период полового созревания, что очень жестоко, потому что девочки обычно не знают, что повлияло на их чувства, а лишние тревожные мысли создают еще больший риск падения уверенности.
Однако осознание того, как работает наш мозг, - это самый важный шаг, который мы можем сделать.
Отыщите источник токсичных мыслей. Ваша дочь абсолютно уверена, что все её друзья ненавидят её? Спросите её, знают ли они её так, как бы ей хотелось. Если вы поможете ей взглянуть на мысли со стороны, она начнет понимать, что, когда она настаивает на том, что никто никогда не будет с ней дружить, или что она никогда не поступит в хороший университет, или всю жить проживет в пещере, она просто оказывается в ловушке одной из этих уничтожающих моделей мышления.
Расскажите ей историю с множеством «возможно». Это единственный лучший инструмент для остановки дикого цикла тревожных размышлений. Если ваша дочь не может перестать думать о своей презентации на урок биологии, и теперь все думают, что она глупая, помогите ей создать новую историю и начните со слова «возможно». Возможно, люди не обратили на это особого внимания. Может быть, кто-то завтра начнет подшучивать на эту тему. Может быть, инопланетяне высадятся прямо за вашими окнами. Исследования показывают, что неважно, насколько реалистичны будут ваши слова. «Возможно» поможет взглянуть на вещи в перспективе и перестать волноваться. В конце концов этот трюк может стать здоровой привычкой.
Создайте список худшего развития событий. Обсудите все варианты, в которых ситуация могла бы закончится катастрофически. Дом мог рухнуть. Учитель мог бы наброситься на неё и укусить. Её носки могли бы вспыхнуть синем пламенем. Придумайте самые драматические, нелепые ситуации, которые скорее всего приведут к смеху и в конце концов хорошему настроению.
4. Сделайте это сами.
Чтобы эти советы действительно помогли дочерям, родители должны стать образцом для подражания в рисках и неудачах.
Расскажите о своих переживаниях. Пусть ваша дочь узнает, что вы тоже сталкивались с трудностями и страхом. Еще лучше, включите её в процесс борьбы и попросите её совета по этому поводу. Позвольте ей побыть экспертом и помочь вам.
Держите большие истории неудач под рукой, и чем больше, тем лучше. Расскажите своей дочери о самых страшных неудачах и о том, как вы справились. Если родители будут одержимы совершенством, дочери подхватят этот нездоровый стандарт, независимо от того, сколько книг по укреплению уверенности в себе вы им подарите.
Признайте это. Когда вы сосредоточиваетесь на худшем сценарии, воображаете худшее – признайтесь в этом. Признайтесь своей дочери: «Извини, я думаю, что это всё мое катастрофическое мышление». Это поможет ей замечать такую же проблему в себе и в конце концов так же её признавать и справляться с ней.
5. Радуйтесь всем сложностям и ранам.
Это больше полезно для родителей, чем для девочек. Если школьный год оказался сложным, вместо того чтобы паниковать или спешить исправить ситуацию, помните, что ваша дочь действительно выигрывает от этих трудностей.
Скалистый путь даст ей больше уверенности в себе, чем ровный и гладкий.
А вам понравились советы специалистов? Возьмете на вооружение?