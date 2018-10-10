Голодание способствует омоложению организма: доказательства ученых

Исследование американских ученых из Университета Джорджии показало, что во время голодания или ограничения потребления калорий образуются особые молекулы. Эти молекулы могут способствовать омоложению организма, поскольку оказывают фактически омолаживающее действие на ткани сосудов и артерий, установили специалисты, пишет medikforum.ru.
По мере возраста человека его сосуды стареют – это явление известно как артериальная ригидность. В стенках сосудов и артерий из-за постоянного механического напряжения с годами происходят дегенеративные изменения, сосудистая ткань медленно теряют эластичность. Ученые из Университета Джорджии обнаружили, что существует соединение, способное замедлять старение сосудов за счет своего воздействия на эндотелиальные клетки, выстилающие внутреннюю поверхность сосудов.
Вещество, о котором идет речь – это бета-гидроксибутират. В исследовании проявилось свойство этой молекулы замедлять клеточное старение: благодаря ее активности клетки продолжали размножаться и делиться в том возрасте, когда они уже считаются дряхлыми и неспособными к делению.
Исследователи отметили, что именно увеличивающийся возраст является главным фактором риска появления у человека опасных болезней – по степени старения увеличивается склонность к раку, сердечно-сосудистым патологиям, болезни Альцгеймера. Задержка старения, которую может дать обнаруженное соединение, это по словам ученых «основной путь к снижению заболеваемости и тяжести болезней».