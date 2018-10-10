Голодание способствует омоложению организма: доказательства ученых

По мере возраста человека его сосуды стареют – это явление известно как артериальная ригидность. В стенках сосудов и артерий из-за постоянного механического напряжения с годами происходят дегенеративные изменения, сосудистая ткань медленно теряют эластичность. Ученые из Университета Джорджии обнаружили, что существует соединение, способное замедлять старение сосудов за счет своего воздействия на эндотелиальные клетки, выстилающие внутреннюю поверхность сосудов.

Вещество, о котором идет речь – это бета-гидроксибутират. В исследовании проявилось свойство этой молекулы замедлять клеточное старение: благодаря ее активности клетки продолжали размножаться и делиться в том возрасте, когда они уже считаются дряхлыми и неспособными к делению.