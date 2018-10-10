Чт, 11.10.2018
  • Krasotka
  • К столу
  • Шоколадно-овсяное печенье без выпечки: быстро и вкусно!

Шоколадно-овсяное печенье без выпечки: быстро и вкусно!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

печенье

ФОТО: Елена Козырева

Шоколадное овсяное печенье - лучшее из тех, что можно приготовить, не используя духовку, и вы обязательно должны его попробовать! Их тягучая сладость буквально заставит вас влюбиться в них! 

Лучшее в них то, что приготовление займет считанные минуты, пишет lifter.com.ua.

Ингредиенты:

  • 120 грамм сливочного масла;
  • 2 стакана сахара;
  • пол стакана молока;
  • 4 столовых ложки какао-порошка без сахара;
  • пол стакана арахисовой пасты;
  • 2 чайных ложки экстракта ванили;
  • 3 стакана овсяных хлопьев быстрого приготовления.

Способ приготовления:

  1. Раскалите на огне глубокую сковородку с антипригарным дном и положите сливочное масло.
  2. Когда масло начнет таять - всыпьте в сковородку сахар.
  3. Вслед за ним добавьте молоко и какао-порошок, и помешивайте, пока смесь не станет однородной, затем доведите ее до кипения.
  4. Добавьте арахисовую пасту с ванильным экстрактом, после чего положите овсяные хлопья.
  5. Перемешивайте смесь, пока она не станет однородной.
  6. Ложкой сформируйте из смеси небольшие лепешки, выложите их на бумагу для выпекания, и дайте им остыть.

Вуаля - овсяное печенье вашей мечты готово! Их шоколадный вкус сведет с ума ваши рецепторы, а арахисовая паста добавит печенью нежность и мягкость. Попробуете? 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ