Шоколадно-овсяное печенье без выпечки: быстро и вкусно!
10 октября 2018, 14:50
Шоколадное овсяное печенье - лучшее из тех, что можно приготовить, не используя духовку, и вы обязательно должны его попробовать! Их тягучая сладость буквально заставит вас влюбиться в них!
Лучшее в них то, что приготовление займет считанные минуты, пишет lifter.com.ua.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Вуаля - овсяное печенье вашей мечты готово! Их шоколадный вкус сведет с ума ваши рецепторы, а арахисовая паста добавит печенью нежность и мягкость. Попробуете?