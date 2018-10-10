Фэшн-эксклюзив: это украшение скоро будет у всех модниц Эстонии!

Талантливый дизайнер украшений из Латвии, Симона Моисеева, изготавливает невероятно оригинальные броши, которые созданы по подобию человека, с помощью одной лишь фотографии.

Брошь-куколка «Mini me» - это точная копия человека, которая полностью похожа на заказчика, включая даже самые мелкие нюансы, такие как: цвет глаз, одежда, аксессуары и многое другое. Украшения выполняются из полимерной глины (пластика).

По словам Симоны, сама Эвелина Хромченко в восторге от этих милых брошей.

Похоже, это новый тренд!