Фэшн-эксклюзив: это украшение скоро будет у всех модниц Эстонии! ВИДЕО!
10 октября 2018, 16:23
У прибалтийских модниц появилась невероятная возможность заказать мини-подобие себя в виде эксклюзивной броши.
Талантливый дизайнер украшений из Латвии, Симона Моисеева, изготавливает невероятно оригинальные броши, которые созданы по подобию человека, с помощью одной лишь фотографии.
Брошь-куколка «Mini me» - это точная копия человека, которая полностью похожа на заказчика, включая даже самые мелкие нюансы, такие как: цвет глаз, одежда, аксессуары и многое другое. Украшения выполняются из полимерной глины (пластика).
По словам Симоны, сама Эвелина Хромченко в восторге от этих милых брошей.
Похоже, это новый тренд!
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