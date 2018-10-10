Модницы Эстонии кусают локти! Кажется, мы нашли подарок для вашей девушки...

Талантливый дизайнер украшений из Латвии Симона Моисеева изготавливает эксклюзивные и очень оригинальные броши.

Брошь-куколка «Mini me» - это точная копия человека, которая выглядит в точности как ее заказчик, включая даже самые мелкие нюансы: цвет глаз, одежда, аксессуары и многое другое. Украшения выполняются из полимерной глины (пластика).

По словам Симоны, даже сама Эвелина Хромченко в восторге от этих милых брошей.

Похоже, это новый тренд!