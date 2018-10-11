Чт, 11.10.2018

Удобный лайфхак: найден способ разгладить одежду без утюга

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ФОТО: Panther Media/Scanpix

Британское издание Daily Mail рассказало о простом способе разгладить одежду без утюга.

Необходимо положить сухие вещи в стиральную машину, насыпать в барабан несколько кубиков льда и включить режим сушки, пишет rus.tvnet.lv. В процессе нагревания льда образуется водяной пар, который и отпарит ткань, распрямив при этом заломы и складки.

Однако не стоит заполнять стиральную машину большим количеством одежды. Для достижения наилучшего эффекта рекомендуется положить всего несколько вещей.

Кроме того, этот способ больше подходит для разглаживания изделий из тонкой ткани.

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