Удобный лайфхак: найден способ разгладить одежду без утюга
11 октября 2018, 11:36
Британское издание Daily Mail рассказало о простом способе разгладить одежду без утюга.
Необходимо положить сухие вещи в стиральную машину, насыпать в барабан несколько кубиков льда и включить режим сушки, пишет rus.tvnet.lv. В процессе нагревания льда образуется водяной пар, который и отпарит ткань, распрямив при этом заломы и складки.
Однако не стоит заполнять стиральную машину большим количеством одежды. Для достижения наилучшего эффекта рекомендуется положить всего несколько вещей.
Кроме того, этот способ больше подходит для разглаживания изделий из тонкой ткани.