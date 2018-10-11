Удобный лайфхак: найден способ разгладить одежду без утюга

Необходимо положить сухие вещи в стиральную машину, насыпать в барабан несколько кубиков льда и включить режим сушки, пишет rus.tvnet.lv. В процессе нагревания льда образуется водяной пар, который и отпарит ткань, распрямив при этом заломы и складки.