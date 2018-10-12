Гениальный способ удалить пятна с нержавеющих поверхностей

Нержавеющие поверхности на кухне смотрятся очень красиво, но быстро собирают всевозможные отпечатки пальцев и пятна, которые на них очень заметны. Однако существует один простой способ, который поможет избавиться от пятен, пишет rus.tvnet.lv.
По данным издания Today, отлично с такими пятнами справляется обычное оливковое масло. Нужно всего-то нанести несколько капель оливкового масла на кухонную тряпку и протереть ею поверхность, сообщает Tarbija24.
Издание отмечает, что
данный способ отлично подходит для чистки холодильника, плиты, посудомоечной машины, другой кухонной техники и поверхностей.
Кстати, оливковое масло не только может удалить следы от пальцев, но и способно даже замаскировать небольшие царапины.
Для достижения лучшего эффекта издание советует после того, как вы прошлись по поверхности оливковым маслом, протереть ее сухой чистой тряпкой.