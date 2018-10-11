Советы от экс-жена рэпера Гуфа Айзы: как принять себя, сделать карьеру и не забыть про семью

Ведущая, мама двоих детей, теперь еще и рэпер Айза Анохина активно общается со своими подписчиками в соцсетях и иногда дает вдохновляющие или просто полезные советы, пишет lady.mail.ru.
1. Жить с эмоциями
«У вас есть список из 100 вещей, которые нужно обязательно сделать за свою жизнь? Нужно жить ярко и с эмоциями, чтобы было что рассказать внукам и вспомнить самим? Вот несколько моих вариантов: уснуть под звездами, пробежать марафон, посадить дерево. Пингвинов я уже видела, одним пунктом меньше. Впереди столько всего интересного! Планирую жить минимум до 90 лет».
2. Не стоит бояться идти к своей мечте
«Знаете, за что я люблю время, в котором мы живем? За то, что по сути, чтобы стать успешным не нужны деньги или талант. Нужно просто не лениться, поставить цель и идти к ней. Например, один парень в Татарстане из заросшей травой земли создал виноградную плантацию. Туда теперь приезжают со всей страны. Фермерством он никогда не занимался, начал все с нуля. И таких историй успеха полно, так что не стоит бояться идти к своей мечте».
3. Не стоит бояться своих недостатков
«Раньше я боялась своих плохих сторон, боялась показаться злой, недовольной, грубой и т.д. Я долго не могла понять, какой я человек. А сейчас поняла! И приняла все свои стороны! Бояться своих плохих сторон нельзя! Их нужно пустить во благо! Зависть направить в мотивацию! Злость – в защиту себя, своей семьи и своего любимого дела! Грубость превратить в юмор! Да вообще много всяких вариаций».
4. Во всем должен быть баланс
«Когда я приезжаю в Москву одна, без семьи, я забиваю каждый час каждого дня работой. И все это из-за чувства вины. Я же оставила самых родных не просто так, а для работы. Да, я помешалась на карьере. Да, меня это мучает, разрывает. Но я не могу без работы! Будто важная часть меня вымирает без моих съемок, эфиров и встреч. Да, я скучаю! Поэтому скоро улетаю обниматься к моим мужчинам! Везде должен быть баланс. Мой вот такой».
5. Простые правила по уходу за кудрявыми волосами
Иногда Айза дает и практические советы. Рассказывает, например, чем занять ребенка, если вы прилетели надолго на Бали или как ухаживать за кучерявыми волосами, особенно если вы живете у моря.
«Кучерявые волосы не стоит мыть каждый день, два раза в неделю – это максимум. Но с жизнью на Бали приходится мыть каждый день. Шампунь, бальзам, маска обязательны каждый раз. Следом я наношу любое косметическое масло и расчесываю очень аккуратно и долго. После расчесывания заплетаю косу, чтобы масло впиталось на концы! Практически все кучерявые волосы сухие, и если прямые волосы от масла мигом становятся грязными, то кудри просто все масло впитывают в себя».