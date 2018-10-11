Советы от экс-жена рэпера Гуфа Айзы: как принять себя, сделать карьеру и не забыть про семью

«Когда я приезжаю в Москву одна, без семьи, я забиваю каждый час каждого дня работой. И все это из-за чувства вины. Я же оставила самых родных не просто так, а для работы. Да, я помешалась на карьере. Да, меня это мучает, разрывает. Но я не могу без работы! Будто важная часть меня вымирает без моих съемок, эфиров и встреч. Да, я скучаю! Поэтому скоро улетаю обниматься к моим мужчинам! Везде должен быть баланс. Мой вот такой».