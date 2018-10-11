Женщину посадили в тюрьму за то, что та проверяла телефон мужа

Муж подал в суд на жену, обвинив ее в нарушении его приватности. По его словам, она залезла в его телефон, пока он спал, и скопировала всю информацию (фото и переписку) на другое устройство, чтобы изучить позже и показать родственникам. Сама женщина сказала, что муж сам дал ей пароль и разрешил проверять телефон после того, как уже однажды был пойман на общении с другой.