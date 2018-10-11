Женщину посадили в тюрьму за то, что та проверяла телефон мужа

Инцидент произошел в Объединенных Арабских Эмиратах. Тамошний суд приговорил местную жительницу к трем месяцам тюремного заключения за то, что она без разрешения мужа пользовалась его телефоном, soulpost.ru.
Муж подал в суд на жену, обвинив ее в нарушении его приватности. По его словам, она залезла в его телефон, пока он спал, и скопировала всю информацию (фото и переписку) на другое устройство, чтобы изучить позже и показать родственникам. Сама женщина сказала, что муж сам дал ей пароль и разрешил проверять телефон после того, как уже однажды был пойман на общении с другой.
Суд признал женщину виновной. В ОАЭ очень строгие законы по киберпреступлениям, особенно когда речь идет о защите приватности отдельных людей онлайн. В стране считается незаконным пользоваться чужим телефоном без разрешения, даже между супругами.
А вы не боитесь заглядывать в телефоны своих мужей?