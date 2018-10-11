Старые вещи заполонили весь дом? Советы: как найти им применение

«Размусоривание». Что стоит за этим «модным понятием»? Сегодня удалось разобрать деловые бумаги в нижнем ящике антикварного письменного стола, вчера — навести порядок в коробке с игрушками маленького сына, причем проводилось мероприятие совместно с малышом, а завтра по плану — перебрать крупы на полках в кухне? Так, глядишь, и не понадобится традиционная осенняя генеральная уборка!
Термин «размусоривание», или «расхламление», вошел в жизнь домохозяек, бизнес-леди, молодых людей, живущих самостоятельно, прочно закрепился там и стал давать замечательные плоды. Свободного времени у всех стало гораздо больше, пишет dvorec.ru.
Авторы идеи справедливо утверждают: достаточно уделять от 15 до 30 минут ежедневно для наведения порядка. Процедуру последовательно проводят во всех «районах» дома. В результате отпадает необходимость ежесезонно полностью вытаскивать содержимое шкафов, сундуков и всевозможных коробок и ломать полдня голову над неизбежным вопросом, куда же деть то, что в них находится.
Все делается постепенно , а - главное - заранее планируется. Разумеется, «размусоривание» не обходится и без определенных трудностей, так как старые вещи, которые смело можно охарактеризовать словом «хлам», имеют свойство часто маскироваться под «нужные вещи».
Выходом в такой ситуации является создание своеобразных «промежуточных остановок». Их роль играют емкости с надписями:
1. «Переделать».
Платье, юбка, костюм, куртка нуждаются в мелком ремонте или желательной реконструкции — например, пришить новые пуговицы, поменять сломанную молнию, сделать вставку-кокетку, превратить джинсы в рабочий фартук для работы в гараже.
2. «Отдать»:
- новые невостребованные вещи из гардероба взрослых и детей (не подошел цвет, фасон, размер);
- одежда и обувь хорошего качества, которая стала мала;
- детские игрушки в «рабочем состоянии»;
- книги;
- разросшиеся комнатные цветы.
3. «Детям для ручного труда».
Старые журналы (глянцевые, с яркими картинками) пойдут на коллажи, плетеные корзинки. Флаконы из-под шампуня могут стать футлярами для зарядок мобильных телефонов на стену в прихожей. Упаковки от шоколадных яиц легко превратить в фантастических невиданных зверей.
4. «Подарки на праздники (передарить)».
Возможно, кто-то из знакомых ждет не дождется, когда у него на подоконнике появится именно такая вычурная подставка под визитки, которая оказалась в вашей квартире не ко двору, не пришлась по вкусу юбиляру или не произвела впечатления на молодоженов в качестве свадебного подарка.
5. «Уменьшить количество-объем однородных предметов (детские рисунки, школьные тетради)».
Их ценность останется прежней, если от увесистой пачки останутся две-три штуки. Ведь милые каракули на всех страницах практически одинаковые, и достаточно просто бросить взгляд на первую, чтобы опять и опять умилиться очарованию детства (своего, внуков или племянников).
В результате в ящиках столов и в шкафах хранятся только полезные вещи. А у хозяйки дома теперь найдется не одна свободная минутка для того, чтобы понежиться в теплой ванне с ароматной пеной или побаловать себя неспешной прогулкой на свежем воздухе, каким-нибудь приятным культурным мероприятием вроде похода в музей, кино, театр.