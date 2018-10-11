Старые вещи заполонили весь дом? Советы: как найти им применение

Термин «размусоривание», или «расхламление», вошел в жизнь домохозяек, бизнес-леди, молодых людей, живущих самостоятельно, прочно закрепился там и стал давать замечательные плоды. Свободного времени у всех стало гораздо больше, пишет dvorec.ru.

Авторы идеи справедливо утверждают: достаточно уделять от 15 до 30 минут ежедневно для наведения порядка. Процедуру последовательно проводят во всех «районах» дома. В результате отпадает необходимость ежесезонно полностью вытаскивать содержимое шкафов, сундуков и всевозможных коробок и ломать полдня голову над неизбежным вопросом, куда же деть то, что в них находится.

Все делается постепенно , а - главное - заранее планируется. Разумеется, «размусоривание» не обходится и без определенных трудностей, так как старые вещи, которые смело можно охарактеризовать словом «хлам», имеют свойство часто маскироваться под «нужные вещи».

Выходом в такой ситуации является создание своеобразных «промежуточных остановок». Их роль играют емкости с надписями:

1. «Переделать».

Платье, юбка, костюм, куртка нуждаются в мелком ремонте или желательной реконструкции — например, пришить новые пуговицы, поменять сломанную молнию, сделать вставку-кокетку, превратить джинсы в рабочий фартук для работы в гараже.

2. «Отдать»:

новые невостребованные вещи из гардероба взрослых и детей (не подошел цвет, фасон, размер);

одежда и обувь хорошего качества, которая стала мала;

детские игрушки в «рабочем состоянии»;

книги;

разросшиеся комнатные цветы.

3. «Детям для ручного труда».

Старые журналы (глянцевые, с яркими картинками) пойдут на коллажи, плетеные корзинки. Флаконы из-под шампуня могут стать футлярами для зарядок мобильных телефонов на стену в прихожей. Упаковки от шоколадных яиц легко превратить в фантастических невиданных зверей.

4. «Подарки на праздники (передарить)».

Возможно, кто-то из знакомых ждет не дождется, когда у него на подоконнике появится именно такая вычурная подставка под визитки, которая оказалась в вашей квартире не ко двору, не пришлась по вкусу юбиляру или не произвела впечатления на молодоженов в качестве свадебного подарка.

5. «Уменьшить количество-объем однородных предметов (детские рисунки, школьные тетради)».

Их ценность останется прежней, если от увесистой пачки останутся две-три штуки. Ведь милые каракули на всех страницах практически одинаковые, и достаточно просто бросить взгляд на первую, чтобы опять и опять умилиться очарованию детства (своего, внуков или племянников).