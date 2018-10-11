«У вас будет мальчик!» Как повлиять на пол будущего ребенка

Человечество вовеки веков терзалось в догадках, кто родится – девочка или мальчик? И только самые крутые оригиналы смело утверждали, надев на лицо кривоватую маску безразличия: «А мне все равно кто, лишь бы здоровенький!» Здоровенький – это вне конкурса! Априори. А вот начало фразы никого и никогда не оставляло равнодушным, пишет Dvorec.ru.

Чего только не предпринимали будущие родители, чтобы зачать чадо «желаемого» пола. Считалось, что на пол влияют место, время зачатия, эмоциональное и физическое состояние супругов. Даже поза в ответственный момент. Или «джентльменский» набор выпитого и съеденного до того как…

Например, европейские рыцари средних веков, мечтая о рождении сына, клали под подушку топор и выпивали снадобье из вина и львиной крови. Германцы были твердо уверены, что девочку можно зачать исключительно в дождливую ночь. Наверное, струи дождя вызывали ассоциации с женскими слезами? А вот непостижимая в своей уникальной гениальности китайская философия утверждала, что для зачатия мальчика, женщине нужно лежать головой на север. А для зачатия девочки – на юг.

Попытайтесь из всего вышесказанного вычленить предрассудки давнего прошлого, добавьте рациональное зерно истины, подчеркните небольшим количеством тонкого юмора и обретете бесценный опыт поколений. Благодаря которому плетется и не прерывается история рода человеческого.

Что же происходит на самом деле и как к этому относиться?

Человеческий геном состоит из 46 пар хромосом. Причем 45 из них присущи и мужчинам, и женщинам. Но 46-я пара (XY) есть только у сильной половины человечества. Это некий своеобразный код, несущий различие между полами. Стало быть, вот он, «создатель» пола будущего младенца! Это мы знаем со школьной скамьи.

В настоящее время существуют методики, позволяющие запрограммировать пол ожидаемого малыша. Каждый из них так или иначе основан на вторжении в святая святых, туда, куда доступ открыт лишь Высшим силам и Провидению.

Сейчас не об этом…

Какие из наблюдений человечества, добытых практическим путем, можно да хоть и все девять месяцев складывать в увлекательный пазл под названием «Братик или сестричка»?

Пазл первый. Вы заметили, что ваша супруга стала более сексуальна в период беременности? Ждите мальчика!

Дело в том, что эмбрион мужского пола выбрасывает в организм матери андрогены, мужские половые гормоны. Они-то и увеличивают сексуальность женщины.

Пазл второй. Вы – женщина эмоциональная, склонная к излишним переживаниям, умеете создавать проблемы из ничего? Ждите мальчика! А вот девочки чаще всего рождаются у спокойных, счастливых женщин с сияющим взглядом и «крыльями за спиной».