«У вас будет мальчик!» Как повлиять на пол будущего ребенка

«Если снится огурец, значит, будет сын… Если снится курица, значит, будет дочь…» – примерно так пели главные герои блестящей рок-оперы «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты».
Человечество вовеки веков терзалось в догадках, кто родится – девочка или мальчик? И только самые крутые оригиналы смело утверждали, надев на лицо кривоватую маску безразличия: «А мне все равно кто, лишь бы здоровенький!» Здоровенький – это вне конкурса! Априори. А вот начало фразы никого и никогда не оставляло равнодушным, пишет Dvorec.ru.
Чего только не предпринимали будущие родители, чтобы зачать чадо «желаемого» пола. Считалось, что на пол влияют место, время зачатия, эмоциональное и физическое состояние супругов. Даже поза в ответственный момент. Или «джентльменский» набор выпитого и съеденного до того как…
Например, европейские рыцари средних веков, мечтая о рождении сына, клали под подушку топор и выпивали снадобье из вина и львиной крови. Германцы были твердо уверены, что девочку можно зачать исключительно в дождливую ночь. Наверное, струи дождя вызывали ассоциации с женскими слезами? А вот непостижимая в своей уникальной гениальности китайская философия утверждала, что для зачатия мальчика, женщине нужно лежать головой на север. А для зачатия девочки – на юг.
Попытайтесь из всего вышесказанного вычленить предрассудки давнего прошлого, добавьте рациональное зерно истины, подчеркните небольшим количеством тонкого юмора и обретете бесценный опыт поколений. Благодаря которому плетется и не прерывается история рода человеческого.
Что же происходит на самом деле и как к этому относиться?
Человеческий геном состоит из 46 пар хромосом. Причем 45 из них присущи и мужчинам, и женщинам. Но 46-я пара (XY) есть только у сильной половины человечества. Это некий своеобразный код, несущий различие между полами. Стало быть, вот он, «создатель» пола будущего младенца! Это мы знаем со школьной скамьи.
В настоящее время существуют методики, позволяющие запрограммировать пол ожидаемого малыша. Каждый из них так или иначе основан на вторжении в святая святых, туда, куда доступ открыт лишь Высшим силам и Провидению.
Сейчас не об этом…
Какие из наблюдений человечества, добытых практическим путем, можно да хоть и все девять месяцев складывать в увлекательный пазл под названием «Братик или сестричка»?
Пазл первый. Вы заметили, что ваша супруга стала более сексуальна в период беременности? Ждите мальчика!
Дело в том, что эмбрион мужского пола выбрасывает в организм матери андрогены, мужские половые гормоны. Они-то и увеличивают сексуальность женщины.
Пазл второй. Вы – женщина эмоциональная, склонная к излишним переживаниям, умеете создавать проблемы из ничего? Ждите мальчика! А вот девочки чаще всего рождаются у спокойных, счастливых женщин с сияющим взглядом и «крыльями за спиной».
По всей вероятности, виной всему в данной ситуации все те же андрогены, которые в избытке вырабатывает организм женщины, привыкшей всегда быть «впереди, на боевом коне» и подавляющей свое истинно женское начало.
Пазл третий. Слово «диета» прочно ассоциируется в нашем сознании либо с желанием похудеть, либо с возможностью укрепить до известной степени пошатнувшееся здоровье.
Между прочим, есть некоторые советы по питанию, могущие значительно повлиять на биохимическую структуру яйцеклетки.
Хотите девочку? Не вопрос! Тогда месяца на три до зачатия ваш рацион питания должен интенсивно включать такие продукты:
Кофе, чай, шоколад, кальциевая минеральная вода, мясо и рыба – ограниченно, яйца куриные – без ограничений, баклажаны, спаржа, свекла, морковь, огурцы, зеленые бобы, зеленый горошек, лук, томаты, фрукты (кроме абрикосов, слив, черешни, бананов, апельсинов, смородины), несоленые орехи – миндаль, фундук, арахис, мед, пряности, душистые травы. Вся пища ни в коем случае не должна быть пересолена! И никаких колбас или копченостей!
Ну, а если ваша цель – сын, вот вам «мальчиковая диета»:
Содовые минеральные воды, кофе – ограниченно, фруктовые соки, мясо и колбасы всех видов, рыба всех видов, хлеб, печенье, манная крупа, рис, картофель, грибы, белая фасоль, чечевица, сухой горох, чернослив, сушеные абрикосы, финики, фрукты (особенно черешня, бананы, абрикосы, апельсины, персики). Не рекомендуются минеральные воды с кальцием, морепродукты (креветки, крабы, икра). Минимум теста, блинов, кондитерских изделий на молоке, зеленых бобов, свежей капусты, укропа, грецких орехов, фундука, миндаля, арахиса.
Пазл четвертый. Во все века опытные акушерки знали: если первый триместр беременности проходил легко, без особых осложнений – встречай мальчика. Если мама привередничала, были проблемы с аппетитом – быть девчушке.
Животик у мамы, беременной сыном, пониже, чем у мамы, ждущей дочь.
Если беременная спит на левом боку, родится малыш (проверено!), а если на правом – малышка.
Попробуйте сопоставить год зачатия и возраст матери на момент зачатия. Если оба числа четные или оба нечетные, родится девочка. Если одно четное, а второе нечетное – мальчик (тоже проверено!)
А еще вспомните (если сможете, конечно!), чьей страсти на момент зачатия было больше, того пола и будет ребенок.
Пазл пятый. И напоследок будет уместным вспомнить о страсти. Да-да! Об этом тоже знали наши бабушки. Чем больше было взаимной страсти между родителями на момент зачатия, тем прекрасней и талантливей будет ваш малыш… или малышка. Так что, любите друг друга! Страстно, всей душой!
Плетите нить рода человеческого на многие годы вперед. И пусть ваши детки будут прекрасны, умны и здоровы. И тогда может быть действительно будет все равно, кто – мальчик или девочка… Главное, чтобы на радость родителям.