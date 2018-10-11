Найден идеал женщины глазами мужчин!

Светлые глаза

Издание Journal des Femmes провели опрос среди 900 мужчин на предмет того, какой цвет глаз больше всего их привлекает. Согласно полученному результату, 40% респондентов предпочли светлые зеленые или голубые глаза всем остальным.

Нежность

То же самое тестирование выявило и другое мужское пристрастие – сильная половина отчаянно хочет получить от женщины... Нет, не секс и не борщ! А нежность! 46% поставили именно это качество на первое место, на втором месте расположился женский ум, на третьем – чувство юмора.

Духи

Оказывается, чтобы мужчина потерял голову от женского аромата, он должен подходить ему. Другими словами, духи должны быть не только органичным продолжением девушки, но и гармонировать с его собственным запахом. Уловив эту тенденцию, продвинутые и креативные марки выпускают парные ароматы для него и для нее, которые, как две половинки одного целого, сближают людей и рождают между ними «химию».

Изгибы

45% из двух тысяч опрошенных Британским университетом мужчин положа руку на сердце признались, что любят, когда есть на что посмотреть и за что подержаться. Мужское сознание возбуждают сексуальные изгибы тела, и они даже готовы закрыть глаза на несколько лишних килограммов. А вот чересчур худые женщины прельщают только 34% респондентов.

Француженки

Исследование Harris Interactive показало, что в своих сексуальных фантазиях мужчины чаще оказываются рядом с француженками, чем с женщинами других национальностей.

Женственность

50% представителей мужского пола подтвердили давно известную истину: женщины в юбках и на высоких каблуках – их большая слабость. И дело не в том, насколько короткой будет юбка, а в женственности образа. К примеру, меньше 10% опрошенных отметили, что им нравятся девушки в спортивной одежде.

Ямочка на подбородке

Невероятно, но факт – 42% мужчин небольшое углубление на подбородке просто сводит с ума. 23% в восторге от веснушек, 21% - от родинок над верхней губой (привет Синди Кроуфорд) и менее 6% не против, чтобы у их идеальной женщины был на лице пирсинг.

Распущенные длинные волосы

В своем воображении мужчины представляют безупречную подругу жизни с длинными и обязательно распущенными волосами. По крайней мере, 58% назвали шевелюру в числе предпочтений. И лишь 9% проголосовали за волосы, убранные в тугой конский хвост или косу.

Брюнетки

Джентльмены предпочитают блондинок? Как бы не так! Если верить исследованию скандинавского журнала по психологии, 53% мужчин выбирают женщин с темными волосами для стабильного и счастливого брака.

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