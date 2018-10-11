Найден идеал женщины глазами мужчин!

В прошлом году известный американский обозреватель Габриэль Сейриг собрала воедино сотни исследований ученых, связанных с тем, что мужчины действительно ищут в противоположном поле. Итог публикации – десять примет, которые отметили большинство опрошенных, пишет mixnews.lv.
Светлые глаза
Издание Journal des Femmes провели опрос среди 900 мужчин на предмет того, какой цвет глаз больше всего их привлекает. Согласно полученному результату, 40% респондентов предпочли светлые зеленые или голубые глаза всем остальным.
Нежность
То же самое тестирование выявило и другое мужское пристрастие – сильная половина отчаянно хочет получить от женщины... Нет, не секс и не борщ! А нежность! 46% поставили именно это качество на первое место, на втором месте расположился женский ум, на третьем – чувство юмора.
Духи
Оказывается, чтобы мужчина потерял голову от женского аромата, он должен подходить ему. Другими словами, духи должны быть не только органичным продолжением девушки, но и гармонировать с его собственным запахом. Уловив эту тенденцию, продвинутые и креативные марки выпускают парные ароматы для него и для нее, которые, как две половинки одного целого, сближают людей и рождают между ними «химию».
Изгибы
45% из двух тысяч опрошенных Британским университетом мужчин положа руку на сердце признались, что любят, когда есть на что посмотреть и за что подержаться. Мужское сознание возбуждают сексуальные изгибы тела, и они даже готовы закрыть глаза на несколько лишних килограммов. А вот чересчур худые женщины прельщают только 34% респондентов.
Француженки
Исследование Harris Interactive показало, что в своих сексуальных фантазиях мужчины чаще оказываются рядом с француженками, чем с женщинами других национальностей.
Женственность
50% представителей мужского пола подтвердили давно известную истину: женщины в юбках и на высоких каблуках – их большая слабость. И дело не в том, насколько короткой будет юбка, а в женственности образа. К примеру, меньше 10% опрошенных отметили, что им нравятся девушки в спортивной одежде.
Ямочка на подбородке
Невероятно, но факт – 42% мужчин небольшое углубление на подбородке просто сводит с ума. 23% в восторге от веснушек, 21% - от родинок над верхней губой (привет Синди Кроуфорд) и менее 6% не против, чтобы у их идеальной женщины был на лице пирсинг.
Распущенные длинные волосы
В своем воображении мужчины представляют безупречную подругу жизни с длинными и обязательно распущенными волосами. По крайней мере, 58% назвали шевелюру в числе предпочтений. И лишь 9% проголосовали за волосы, убранные в тугой конский хвост или косу.
Брюнетки
Джентльмены предпочитают блондинок? Как бы не так! Если верить исследованию скандинавского журнала по психологии, 53% мужчин выбирают женщин с темными волосами для стабильного и счастливого брака.
Инициатива
Те же подопытные мужчины с нордическим характером развеяли еще один миф о пассивных и податливых леди. 60% мужчин готовы связать свою жизнь с женщинами, которые не боятся проявлять инициативу. Нет, нахалок не терпит никто! Речь идет о сильных и уверенных в себе леди, не боящихся ответственности.