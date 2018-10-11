KrasotkaФэшнГалерея: смотрите, как готовятся модели к показу модГалерея: смотрите, как готовятся модели к показу модLimon.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать11 октября 2018, 16:45В торговом центре Viru состоялось модное событие FIBIT. На подиуме свое творчество продемонстрировала дизайнер Лийси Ээсма и стилист Кеннет Бярлин.Смотрите фото!Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватьмодапоказ