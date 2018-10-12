Топ-пять: самые верные женщины по знаку Зодиака

5 место: Овен

Женщины-Овны невероятно влюбчивы, поэтому до свадьбы им может нравиться сразу несколько мужчин. Но как только они влюбляются по-настоящему, то это навсегда.

Эти жены не станут изменять и лгать мужу. В случае неподобающего отношения к себе они просто разведутся. Хотя могут дать отношениям второй шанс!

4 место: Лев

Представительницы этого зодиакального знака считаются одними из самых верных жен, поскольку всегда заботятся о своей репутации. Быть верной супругой для них всегда важнее, чем пережить мимолетный роман.

Львицы не только не будут изменять сами, но и не допустят измены со стороны партнера.

3 место: Скорпион

Представительницы этого знака вступают в брак только с теми, кто их достоин. Интуиция их обманывает крайне редко. Даже разочаровавшись в партнере, Скорпионши не станут искать желаемое на стороне, а попытаются решить возникшую проблему, не вынося сор из избы.

Даже если очень хочется, женщина-Скорпион вряд ли решится на измену: не дадут четкие моральные принципы!

2 место: Рак

Женщины этого знака любят пофлиртовать, но и только! Семья у Раков всегда на первом месте. Жена-Рак - идеальный выбор для однолюба!

Это одни из самых ревнивых представительниц гороскопа, но они никогда не дадут партнеру повода испытать это чувство.

1 место: Телец

Женщины этого зодиакального знака очень консервативны. Кроме того, они придерживаются железных принципов, среди которых числится "не прощай измену".

Поскольку подобные требования Тельцы применяют не только к партнеру, но и к себе, в изменах их уличить невозможно!