Топ-пять: самые верные женщины по знаку Зодиака

Каждый мужчина хочет быть уверенным в верности своей спутницы жизни. Но разве можно заранее предугадать, как поведет себя жена после бракосочетания?
Некоторые считают, что есть способы узнать это. Один из них - обратиться за помощью к звездам!
Астрологи назвали пять зодиакальных знаков, под покровительством которых рождаются самые верные женщины, пишет fabiosa.ru.
5 место: Овен
Женщины-Овны невероятно влюбчивы, поэтому до свадьбы им может нравиться сразу несколько мужчин. Но как только они влюбляются по-настоящему, то это навсегда.
Эти жены не станут изменять и лгать мужу. В случае неподобающего отношения к себе они просто разведутся. Хотя могут дать отношениям второй шанс!
4 место: Лев
Представительницы этого зодиакального знака считаются одними из самых верных жен, поскольку всегда заботятся о своей репутации. Быть верной супругой для них всегда важнее, чем пережить мимолетный роман.
Львицы не только не будут изменять сами, но и не допустят измены со стороны партнера.
3 место: Скорпион
Представительницы этого знака вступают в брак только с теми, кто их достоин. Интуиция их обманывает крайне редко. Даже разочаровавшись в партнере, Скорпионши не станут искать желаемое на стороне, а попытаются решить возникшую проблему, не вынося сор из избы.
Даже если очень хочется, женщина-Скорпион вряд ли решится на измену: не дадут четкие моральные принципы!
2 место: Рак
Женщины этого знака любят пофлиртовать, но и только! Семья у Раков всегда на первом месте. Жена-Рак - идеальный выбор для однолюба!
Это одни из самых ревнивых представительниц гороскопа, но они никогда не дадут партнеру повода испытать это чувство.
1 место: Телец
Женщины этого зодиакального знака очень консервативны. Кроме того, они придерживаются железных принципов, среди которых числится "не прощай измену".
Поскольку подобные требования Тельцы применяют не только к партнеру, но и к себе, в изменах их уличить невозможно!
Помните, что из каждого правила есть исключения, а звезды тоже могут ошибаться. Если вы не нашли свой знак в этом рейтинге, то можете гордиться тем, что верность - ваш осознанный выбор!