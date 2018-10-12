Любителям грибочков: пять блюд с этим вкусным ингредиентом

Если считаете себя любителем грибов, то предлагаем обратить внимание на 5 блюд, в которых они сыграют главную роль.

1. Греночки с грибами

Простейший рецепт, который украсит и разнообразит стол. Нарезаем багет, пропитываем кусочки чесноком, хорошенько натирая (по вкусу). Поверх выкладываем мелко нарезанные и обжаренные грибы. Все это запекаем, пока греночки не станут золотистыми и хрустящими. Когда блюдо будет готово, выкладываем на тарелку и посыпаем зеленью (петрушкой, укропом).

2. Рис с грибами

Рис стоит приготовить по классическому рецепту, отварив. Грибочки можно предварительно поджарить на сковороде, а можно сразу добавить сырые к рису, когда он будет уже в среднем состоянии, доведя блюдо до готовности. Украшаем зеленью по вкусу. В процессе приготовления не стоит забывать о грибных приправах.

3. Овощная закуска

Это блюдо стоит готовить на пару. Используем стручковую фасоль и грибы шампиньоны. Когда овощи будут готовы, выкладываем на тарелку и посыпаем приправами по вкусу. Можно экспериментировать и добавлять такие специи, как кориандр или паприку. Не забываем также о соли в процессе приготовления.

4. Фаршированные грибочки

Еще одно полезное блюдо. Нужно купить шампиньоны большого размера, чтобы вынуть ножку и сделать "лодочку". Выбираем овощи по вкусу: морковь, картофель, перец, томаты или любые другие, которые хорошо запекаются. Все это выкладываем в грибочки и ставим в духовку. Когда блюдо будет почти готовым, можно натереть сверху сыр.

5. Паста с грибами

Отвариваем спагетти или лапшу, параллельно обжаривая на сковороде грибы. Можно добавить к ним сливки или сыр, сделав соус. Затем добавляем спагетти к грибам, а поверх украшаем все это петрушкой.

Это универсальные рецепты: парочка может послужить хорошей закуской, а еще три - полноценным главным блюдом на столе. Если грибы входят в список любимых продуктов, то смело начинайте экспериментировать на кухне.