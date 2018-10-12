Вы впервые собираетесь на отдых с ребенком? Вот что важно знать!

Курс — на полный отдых

При выборе направлений для семейного отдыха с маленьким ребенком заботливым родителям следует ориентироваться на собственные интересы, рассчитывая при этом, что темп отпуска будет определяться потребностями малыша. Так, многие отели ОАЭ и Турции располагают прекрасной инфраструктурой и предлагают все необходимое для комфортного пребывания с мальчишками и девчонками любого возраста, вместе с тем оставаясь центрами увлекательной курортной жизни.

Это оптимальный вариант отельного отдыха для семей с детьми, кому важно восстановить силы, не готовить, иметь удобную инфраструктуру для детей в виде площадок и детских комнат, СПА для мам и пап.

Семьям с детьми от 4 месяцев стоит обратить пристальное внимание на курорты:

Италии — Тоскану, Искью, Калабрию, где можно понежиться на пляже и оздоровиться в местных термальных источниках;

Греции, славящейся мягким климатом (острова Крит, Кос и полуостров Халкидики);

Кипра — Протарас, Айя-Напу, Лимассол;

Хорватии и Черногории — балканских стран, которые привлекают повышенное туристическое внимание живописными пейзажами и безупречной экологической ситуацией.

Немаловажно, что на всех перечисленных европейских курортах есть возможность поселиться не в обычных гостиницах, а апартаментах — небольших отельных комплексах, рассчитанных на комфортное размещение нескольких семей.

На территории скромных вилл обычно оборудованы тенистые зеленые зоны или небольшие сады, где можно отдыхать с ребенком в полуденную жару. В апартаментах всегда есть кухня, что важно для многих мам, предпочитающих и в отпуске не лишать детей привычной домашней еды.

Позаботьтесь о потребностях малыша заранее

При планировании путешествия с малышом важно провести основательную подготовку. Ориентируйтесь на отзывы бывалых путешественников! Постарайтесь определить заранее, какие продукты питания могут не продавать в супермаркетах и на рынках выбранной курортной зоны.

Обычно в большинстве европейских курортов вы без труда найдете молочные продукты, каши или готовое детское питание. А на востоке с этим могут быть сложности. Что-то имеет смысл привезти с собой или узнать в местных русскоязычных сообществах, как решить вопрос.

В лучших турецких отелях всегда предлагают детское меню, однако, оно может устроить далеко не всех родителей.

Поэтому в преддверии долгожданного отдыха стоит взвесить «за» и «против» в пользу системы «все включено» или же поселения в апартаментах, где вы сможете готовить сами. Ведь главная цель отдыха с маленькими детьми, получить удовольствие от отпуска и гарантировать комфорт любимому карапузу.