Не нравится свое отражение в зеркале? Есть выход!

Что ты видишь? Ты видишь свой лоб, на котором вылез прыщ. Ты видишь свои глаза, вокруг которых столпились морщинки. Ты видишь своё тело, которому не помешало бы сбросить 5 килограммов.

Все это лишь твоя оболочка. За прыщом на лбу ты не видишь своего острого ума. За морщинками не видишь света, который ты излучаешь изнутри. За своей оболочкой ты не видишь харизмы, доброго сердца и всего того, что в тебе видят окружающие, пишет gorabbit.ru.

Твоя красота куда глубже, чем модная одежда и прокачанный пресс. Это не очередная ода ботипозитиву, нет. Гармоничный человек держит в порядке и тело, и ум. Энергичный и здоровый человек выглядит соответственно. Но никто не застрахован от того, чтобы в одним хмурым утром, посмотрев в зеркало, остаться недовольным собой.

Заботиться о теле, любить его – это здорово. В погоне за идеальным отражением в зеркале главное не потерять самого себя. Делая из своего тела культ и заботясь только о внешней оболочке, достигнуть удовлетворения невозможно. Ты всегда будешь чем-то недоволен, пока не найдешь внутреннюю гармонию.

Переживать по поводу внешности – это нормально. Ни один человек на Земле не чувствует себя привлекательным на 100%, даже если он так говорит, это не правда. Каждого время от времени терзают сомнения.

Этот факт нужно принять и медленными, но верными шажками попытаться заглянуть глубже. Постараться понять, что заставляет людей тянуться к тебе, осознать, за что тебя ценят и почему любят.

Стоит только оглянуться по сторонам и ты поймешь, как много вокруг доказательств твоей истинной красоты.

Любящая семья – это твоя красота. Близкие и друзья – это твоя красота. Творчество – это твоя красота. Доброта и помощь людям – это твоя красота. Способности сопереживать и поддерживать – это твоя красота. И поверь, люди её видят, даже если ты пока нет.