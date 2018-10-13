Физкульт-ответ: какие кардиотренировки самые действенные?

Кардиотренировки не только запускают режим жиросжигания. В первую очередь, кардио тренирует сердечно-сосудистую и дыхательную системы, а значит, и выносливость, без которой в спорте никуда, пишет gorabbit.ru.

Чтобы делать кардио, вовсе не обязательно ходить в зал. Можно ездить на велосипеде, самокате, кататься на лыжах, быстро ходить пешком или бегать. GR собрал для вас самые действенные кардиотренировки, которые подойдут вам в зависимости от веса и уровня физической подготовки.

Монотонное кардио

Лучше всего для длительной, но низкоинтенсивной тренировки подойдут как раз-таки тренажеры: эллипсоид, степпер или беговая дорожка. Занимайтесь от 40 до 60 минут в ровном темпе, следя за пульсом: он не должен превышать 60-70% от вашего максимального пульса. Через 20 минут работы в таком темпе включится режим жиросжигания. Пока вы потеете на тренажере, можно заняться чем-нибудь приятным – например, посмотреть сериал на планшете или смартфоне.

Интервальная кардиотренировка (ВИИТ)

Это высокоинтенсивная нагрузка, которая должна длиться не более получаса. Подходит для тех, кто уже не считает себя новичком в фитнесе, и позволяет добиться отличных результатов в похудении и выносливости за короткое время.

Тренировка по суперсхеме

Сразу скажем: такой тренинг не для слабых духом. Ведь за 40-60 минут вам нужно будет не только делать кардио, но и выполнять упражнения с отягощением. Этот тренинг выбирают те, кто работает на рельеф. Хороший пример тренировки по суперсхеме – кроссфитовский WOD, который может включать в себя становую тягу, берпи и продолжительный бег с медболом.

Перекрестные тренировки

Один из примеров перекрестной кардиотренировки – это триатлон. Спортсмены бегут дистанцию, затем следует гонка на велосипедах, после – заплыв. Можно выполнять все три вида на одной тренировке, уделяя каждому определенное время. Однако интенсивность нагрузки будет напрямую зависеть от степени подготовленности спортсмена.

Кардиотренировки обязательно должны включать в свою тренировочную программу те, кто хочет похудеть. Самым эффективным считается кардио натощак, когда вы тренируетесь сразу после пробуждения. Но следует помнить, что таким образом организм начинает сжигать не только жир, но и мышечную массу, поэтому с пробежками натощак нужно быть осторожными тем, кто не хочет потерять мышцы. Кроме того, не каждый человек в зависимости от собственных биоритмов может выдержать пытку утренней пробежкой. Если вы сова, то не стоит заставлять себя вставать в шесть утра и плестись на стадион – никакого удовольствия от такой экзекуции вы не получите.