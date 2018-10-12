«Беременностью» женщины оказалась гигантская опухоль

Операция состоялась в городской больнице №40 Департамента здравоохранения Москвы, куда москвичка поступила с диагнозом «миома матки». Миома выросла так, что матка у женщины стала размером с доношенную беременность.

О том, что у нее миома, 46-летняя москвичка знала давно. В течение десяти лет она наблюдалась у гинеколога, но никак не могла решиться на операцию, так как миома не доставляла ей характерных неудобств. Но когда опухоль начала расти, делая женщину похожей на беременную, необходимость оперативного лечения стала очевидной.

По словам врачей, миома как правило не переходит в злокачественное состояние, однако ее интенсивный рост может быть знаком саркомы, развивающейся в мышечном слое матки. К счастью для пациентки специальное обследование не выявило у нее патологии, и ей назначили операцию.

В ходе ее проведения возникла проблема. Стало понятно, что раздувшуюся из-за миомы матку технически сложно извлечь из полости живота с помощью хирургических гаджетов – они просто не подходили по размеру. Врачам пришлось держать разросшийся орган в руках на весу. Когда матку, наконец, удалили, выяснилось, что она весит более 7 килограммов.