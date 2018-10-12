Чтобы родить ребенка, мужчина будет скоро не нужен!

Доктор Дэвид Моллой говорит, что в будущем забеременеть можно будет без помощи мужчины благодаря новым технологиям оплодотворения.

Недавно в Китае две мыши женского пола дали потомство, и доктор Моллой не видит причин, почему нельзя достичь тех же результатов в размножении человека, пишет lifter.com.ua.

В настоящий момент законы и этические нормы в Австралии не позволяют провернуть такой эксперимент с людьми, но Моллой уверен, что со временем нравы изменятся. По его словам, «научный прогресс будет идти дальше, и остановить его невозможно».

«Это означает, что гетеросексуальные пары, в которых у мужчины некачественное семя, и женские пары смогут иметь собственных биологических детей. Думаю, появится возможность оплодотворения яйцеклетки половиной хромосом и методами генной инженерии», — говорит доктор Моллой.

Моллой говорит, что такой прогресс в технологиях оплодотворения будет «огромным прорывом», но отмечает важность «строгих требований к безопасности и этичности процесса».

На такие мысли его натолкнуло исследование мышей, которое даёт надежду однополым парам иметь собственных биологических детей.

Учёным из Китайской академии наук удалось вырастить 29 здоровых мышат из ДНК двух мышиных яйцеклеток — без отцовской спермы.

Мышата выросли в здоровых взрослых особей и смогли дать здоровое потомство.

По словам учёных, эта технология даёт возможность когда-нибудь вырастить человека, чьими биологическими родителями будут две женщины или два мужчины.

Мыши от двух отцов тоже родились, но прожили всего 48 часов, а у некоторых из них были страшные врождённые мутации — длинные языки идеформированные тела.

Учёным удалось вырастить мышат от однополых родителей с помощью гаплоидных эмбриональных стволовых клеток, которые содержат только половину от нормального количества хромосом.

Доктор Тереза Холм из Оклендского университета, которая не участвовала в эксперименте, назвала его «важнейшим прорывом», помогающим нам лучше понять генетический импринтинг.