Есть одна ошибка, которую все делают, когда пьют воду по утрам

Как получить максимум пользы.
Многие люди во всём мире пьют лимонную воду утром, сразу после того, как просыпаются, lifter.com.ua.
К сожалению, есть также много людей, которым не нравится кислый вкус. Это плохо, ведь полезный лимон богат здоровыми питательными веществами и может принести много пользы для здоровья.
Read & Digest пишет, что следует употреблять лимонную воду каждый день, потому что лимонный сок наполнен антиоксидантами, белком, витаминами B и C, флавоноидами, фосфором, калием, углеводами и летучими маслами. Лимонный сок имеет антибактериальные, противовирусные и иммуномодулирующие свойства.
Кроме того, стакан тёплой лимонной воды натощак очищает организм, помогает пищеварению, подавляет аппетит, способствует потере веса и нормализует рН организма.
Всего один стакан свежего лимонного сока обеспечивает 187% рекомендуемой ежедневной дозы витамина С!
Есть одна распространённая ошибка, которую совершают большинство людей, когда пьют лимонную воду: они выбрасывают лимонную кожуру.
Почему это неправильно? Потому что лимонная цедра — одна из самых питательных частей плода.
Скорее всего, вы готовите лимонную воду так: нарезаете лимон, выжимаете сок и добавляете тёплую или холодную воду. Но это не лучший способ!
А какой же тогда лучший? Вот он:
- Во-первых, нужно взять два свежих лимона.
- Затем надо разрезать их тонкими или толстыми ломтиками, как вам больше нравится.
- Теперь выжмите сок из ломтиков в воду.
- А далее положите кожуру выжатых ломтиков в воду.
- Оставшиеся ломтики можно отложить на потом.
- Заполните ёмкость горячей или холодной водой.
- Наслаждайтесь!
Учтите, что лимонный сок очень кислый, поэтому лучше пить его через трубочку, чтобы не повредить зубную эмаль. По этой же причине советуют прополоскать рот водой, чтобы удалить остатки лимонного сока.
А вы пьёте лимонную воду?