Есть одна ошибка, которую все делают, когда пьют воду по утрам

К сожалению, есть также много людей, которым не нравится кислый вкус. Это плохо, ведь полезный лимон богат здоровыми питательными веществами и может принести много пользы для здоровья.

Read & Digest пишет, что следует употреблять лимонную воду каждый день, потому что лимонный сок наполнен антиоксидантами, белком, витаминами B и C, флавоноидами, фосфором, калием, углеводами и летучими маслами. Лимонный сок имеет антибактериальные, противовирусные и иммуномодулирующие свойства.

Кроме того, стакан тёплой лимонной воды натощак очищает организм, помогает пищеварению, подавляет аппетит, способствует потере веса и нормализует рН организма.

Всего один стакан свежего лимонного сока обеспечивает 187% рекомендуемой ежедневной дозы витамина С!

Есть одна распространённая ошибка, которую совершают большинство людей, когда пьют лимонную воду: они выбрасывают лимонную кожуру.

Почему это неправильно? Потому что лимонная цедра — одна из самых питательных частей плода.

Скорее всего, вы готовите лимонную воду так: нарезаете лимон, выжимаете сок и добавляете тёплую или холодную воду. Но это не лучший способ!

А какой же тогда лучший? Вот он:

Во-первых, нужно взять два свежих лимона. Затем надо разрезать их тонкими или толстыми ломтиками, как вам больше нравится. Теперь выжмите сок из ломтиков в воду. А далее положите кожуру выжатых ломтиков в воду. Оставшиеся ломтики можно отложить на потом. Заполните ёмкость горячей или холодной водой. Наслаждайтесь!

Учтите, что лимонный сок очень кислый, поэтому лучше пить его через трубочку, чтобы не повредить зубную эмаль. По этой же причине советуют прополоскать рот водой, чтобы удалить остатки лимонного сока.