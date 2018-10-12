ГАЛЕРЕЯ: На бьюти-мероприятии известная телеведущая рассказала об ошибках, которые допускала в макияже

«Пока я училась в основной школе, родители запрещали мне краситься на уроки, поэтому ярко-голубые тени и розовая помада были для меня запретным плодом – экспериментировать с макияжем я могла только в своей комнате за закрытой дверь. Зато теперь заметный макияж часто является неотъемлемой частью моего дня из-за специфики работы, а любви к смелым краскам я так и не утратила», – рассказала ведущая.