ГАЛЕРЕЯ: На бьюти-мероприятии известная телеведущая рассказала об ошибках, которые допускала в макияже

На презентации смелой молодежной коллекции макияжа Artistry Studio о своем увлечении декоративной косметикой и бьюти-ошибках юности рассказала известная телеведущая Кейли Сюкияйнен, которой сделали модный осенний макияж с использованием новой коллекции.
«Нынешняя осень, как и новая коллекция Artistry Studio, богата на смелые оттенки, которые можно по-разному комбинировать в соответствии со своим настроением и предстоящим мероприятием. Поскольку большинство молодых женщин ведет активный образ жизни, новая коллекция преимущественно состоит из универсальных продуктов, выполняющих более одной задачи. Например, одна палетка содержит и тени, и румяна», – рассказал бьюти-эксперт Artistry Анджей Савицкий.
В основе первой коллекции нового бренда декоративной косметики – никогда не спящий Нью-Йорк, его пестрые улицы и люди. Коллекция содержит многофункциональные палетки, карандаши для век, компактный хайлайтер, тушь для ресниц с эффектом объема, а также помады и оттеночные бальзамы для губ, представленные в широких палитрах оттенков.
«Пока я училась в основной школе, родители запрещали мне краситься на уроки, поэтому ярко-голубые тени и розовая помада были для меня запретным плодом – экспериментировать с макияжем я могла только в своей комнате за закрытой дверь. Зато теперь заметный макияж часто является неотъемлемой частью моего дня из-за специфики работы, а любви к смелым краскам я так и не утратила», – рассказала ведущая.
Создавая бренд декоративной косметики Artistry Studio, специалисты черпали вдохновение из самых модных городов мира, их культурных и художественных направлений. В основе нынешней коллекции нового бренда – никогда не спящий Нью-Йорк, его пестрые улицы и люди. Пестрые упаковки продуктов коллекции Artistry Studio NYC создала для женщин, которые точно знают, чего они хотят, 25-летняя уроженка Франции – граффити художница из Нью-Йорка Жюльет Делорм, известная под творческим псевдонимом Lady JDay.
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