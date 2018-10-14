Как воспитать из дочери счастливую женщину?

Для воспитания мальчика очень важна целеустремленность, ответственность и успех. С девочками все по-другому. Маленькая кроха должна ощущать в себе женственность. Естественно, что исходить это ощущение должно от матери. Если мама не заботится о своем внутреннем состоянии и здоровье, не поддерживает здоровую атмосферу в семье, то ощущение будет просто подавлено.

В возрасте до года девочка должна буквально «купаться» в родительской любви. Все ее потребности должны быть удовлетворены. А самыми главными потребностями являются безопасность, внимание, еда и тепло. Родители должны почаще прижимать кроху к себе, разговаривать с ней, дарить ей свою любовь.

В итоге девочка впервые месяцы своей жизни научится воспринимать мир как щедрый и позитивный. Это позволит заложить серьезный фундамент отношения к себе и окружающему миру.

К трем годам на формирование личности маленькой принцессы оказывают серьезное влияние отец и отношения в семье. Если мать на бессознательном уровне не уважает мужчину и не принимает его, то ее дочери все эти установки обязательно передадутся. Конечно, часто бывают ситуации, когда женщина разочаровывается в своем муже. Она отзывается о нем некорректно и неуважительно. Естественно, ее дочь будет реагировать на него точно так же.

В отношениях между родителями должно присутствовать уважение. Это очень важно для счастья не только дочери, но и сына.

Кроме того, сейчас принято рассуждать о том, что женщина должна быть независимой. Она должна сама себя обеспечивать. Если мать постоянно будет внушать дочери такое мнение, то вряд ли девочка сможет создать счастливую и полноценную семью. Однако и рассуждения о том, что для счастья нужно всего лишь удачно выйти замуж, тоже являются ошибочными. В этом случае девочка превратится в абсолютно беспомощную женщину, которая будет полностью зависеть от своего мужа.

Для истинного женского счастья важен баланс — хорошая работа, счастливая семья, надежный муж, здоровье, дети и так далее.

Многие мамы учат своих дочерей тому, что обеспечивать семью должен мужчина. Однако за каждым успешным мужчиной стоит мудрая женщина. И об этом, к сожалению, многие мамы забывают.

К четырем годам девочка уже пытается обратить на себя внимание папы. Поэтому он должен относиться к ней с вниманием и заботой. Но этим все не ограничивается. Важно, чтобы его отношение и к матери было таким же. Наблюдая за поведением отца, девочка будет стремиться стать похожей на маму, чтобы отец, а после будущий муж, ее тоже любил и уважал.