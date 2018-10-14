Как воспитать из дочери счастливую женщину?

В процессе воспитания дочери многие родители заботятся о том, чтобы она получила хорошее образование, удачно вышла замуж, достигла успеха. Но мало кто задумывается над тем, что действительно нужно для того, чтобы маленькая девочка превратилась в счастливую женщину, пишет dvorec.ru. Давайте попробуем разобраться.
Для воспитания мальчика очень важна целеустремленность, ответственность и успех. С девочками все по-другому. Маленькая кроха должна ощущать в себе женственность. Естественно, что исходить это ощущение должно от матери. Если мама не заботится о своем внутреннем состоянии и здоровье, не поддерживает здоровую атмосферу в семье, то ощущение будет просто подавлено.
В возрасте до года девочка должна буквально «купаться» в родительской любви. Все ее потребности должны быть удовлетворены. А самыми главными потребностями являются безопасность, внимание, еда и тепло. Родители должны почаще прижимать кроху к себе, разговаривать с ней, дарить ей свою любовь.
В итоге девочка впервые месяцы своей жизни научится воспринимать мир как щедрый и позитивный. Это позволит заложить серьезный фундамент отношения к себе и окружающему миру.
К трем годам на формирование личности маленькой принцессы оказывают серьезное влияние отец и отношения в семье. Если мать на бессознательном уровне не уважает мужчину и не принимает его, то ее дочери все эти установки обязательно передадутся. Конечно, часто бывают ситуации, когда женщина разочаровывается в своем муже. Она отзывается о нем некорректно и неуважительно. Естественно, ее дочь будет реагировать на него точно так же.
В отношениях между родителями должно присутствовать уважение. Это очень важно для счастья не только дочери, но и сына.
Кроме того, сейчас принято рассуждать о том, что женщина должна быть независимой. Она должна сама себя обеспечивать. Если мать постоянно будет внушать дочери такое мнение, то вряд ли девочка сможет создать счастливую и полноценную семью. Однако и рассуждения о том, что для счастья нужно всего лишь удачно выйти замуж, тоже являются ошибочными. В этом случае девочка превратится в абсолютно беспомощную женщину, которая будет полностью зависеть от своего мужа.
Для истинного женского счастья важен баланс — хорошая работа, счастливая семья, надежный муж, здоровье, дети и так далее.
Многие мамы учат своих дочерей тому, что обеспечивать семью должен мужчина. Однако за каждым успешным мужчиной стоит мудрая женщина. И об этом, к сожалению, многие мамы забывают.
К четырем годам девочка уже пытается обратить на себя внимание папы. Поэтому он должен относиться к ней с вниманием и заботой. Но этим все не ограничивается. Важно, чтобы его отношение и к матери было таким же. Наблюдая за поведением отца, девочка будет стремиться стать похожей на маму, чтобы отец, а после будущий муж, ее тоже любил и уважал.
Что же делать, если отца у девочки нет? Его должен заменить кто-то из старших родственников по мужской линии. Если же родители в разводе, то ради счастья дочери они должны относиться друг к другу уважительно.
Что касается похвал, то не обязательно искать повод для того, чтобы похвалить девочку. Это можно делать и просто так. Не стоит давить на дочь, заставляя ее добиваться серьезных достижений и побед. В стремлении добиться требуемого результата она просто потеряет свою женственность. Девочка будет расти с четким пониманием того, что любовь не дается просто так — ее нужно заслужить. В результате она не будет воспринимать любовь со стороны окружающих, если, по ее мнению, она не заслужила такой щедрости.
Женщина должна быть счастлива просто от того, что она женщина. И все! Ей не нужно что-то кому-то доказывать. Пусть этим занимаются мужчины.
Что еще важно в воспитательном процессе маленькой леди? Конечно, сострадание. Поэтому родители должны поощрять ее за заботу о животных, за переживание и заботу о других людях. Все это способствует развитию чуткости. В это же время можно и даже нужно выстроить доверительные отношения с дочерью. Если девочка доверила вам свои секреты, то не стоит рассказывать о них другим. Расскажите — потеряете ее доверие навсегда.
В возрасте подростка девочке нужно прививать тягу к женским искусствам. Это шитье, вязание, вышивка. Также можно начинать учить ее готовить еду, красиво сервировать стол, правильно встречать гостей, создавать уют в доме. В подростковом возрасте у девочки формируется женская личность, самооценка.
К слову, о самооценке. Родители не должны навязывать дочери свои вкусы в выборе одежды. Последняя должна соответствовать модным тенденциям, чтобы девочка чувствовала себя комфортно среди сверстников.
Если во внешности девочки присутствуют недостатки, то мать должна помочь ей их устранить. Только делать это нужно с предельной аккуратностью. В противном случае у девочки может развиться целый букет комплексов.
На этом этапе можно приучать дочь к уходу за собой. Можно учить ее красить ногти, ухаживать за кожей, волосами и телом.
Если девочка увлеклась спортом, танцами, музыкой или изучением иностранных языков, то, безусловно, такие стремления нужно поощрять. Для формирования полноценной и счастливой женской личности всестороннее развитие имеет большое значение. Но, как уже было сказано, не стоит на нее давить и заставлять заниматься чем-либо. Такой подход вызовет обратную реакцию.