Моем голову по правилам: советы эксперта

Даже в элементарном мытье головы, оказывается, есть нюансы, пишет lady.mail.ru. Благодаря профи мы теперь знаем обо всем и рассказываем о тонкостях процесса.
Наш эксперт Шанталь Лего — та самая француженка, благодаря которой консультанты марки Leonor Greyl обучаются всем особенностям ухода, мытья и укладки. За много лет работы через ее руки прошли тысячи самых разных голов, поэтому об индивидуальных особенностях прически каждого человека она узнает буквально через несколько секунд, только дотронувшись до волос.
Как подготовить волосы к мытью
Перед мытьем Шанталь советует нанести на волосы масло (правда, при его выборе стоит быть очень внимательной). Совсем немного, по чуть-чуть, хорошо прорабатывая кончики. Затем расчесать волосы гребнем, стянуть их в узел, а по возможности оставить на ночь.
«Средства предварительного ухода для некоторых типов волос очень важны — например, сухие и поврежденные волосы гораздо лучше защитить перед мытьем, чем восстанавливать после него. А лучше делать и то и другое. Но вообще масло помогает смягчить действие любого шампуня, поэтому если вы чувствуете, что волосы после ванны жестковаты и суховаты, воспользуйтесь этим советом».
Главные ошибки при мытье головы
Абсолютное большинство девушек, по мнению Шанталь, использует слишком много шампуня.
«Обычно перед процедурой мы смотрим на кожу головы с помощью специального аппарата под большим увеличением, чтобы понять, есть ли воспаления, шелушения и, насколько хорошо растут волосы, — говорит она. — И в большинстве случаев видим мелкие, но очень цепкие хлопья, застывшие у корней, но это не перхоть и не частички кожи. Когда вы используете слишком много шампуня, его гораздо сложнее смыть, и такие остатки застывают на коже засохшей пленочкой. Это вредно для волосяных луковиц и нарушает поступление к ним кислорода».
Итог — постепенно волосы становятся более ломкими, хрупкими и тусклыми. Исправить эту ситуацию довольно просто: поделите привычную порцию шампуня на 2, а время, проведенное под душем, наоборот, увеличьте вдвое. Со временем к этому «дефициту» привыкаешь, а заодно и флакон шампуня перестает расходоваться с космической скоростью.
Как заботиться о кончиках волос
«Существует миф, который запрещает активно воздействовать на волосы, пока они мокрые — дескать, в этом случае они гораздо более уязвимы. Это не так. Волосы или хрупкие, или нет, сухие они или влажные при этом совершенно не важно», -предупреждает Шанталь.
Поэтому перед мытьем лучше тщательно расчесаться (и вот расчески, которыми это можно сделать), чтобы не было спутанных кончиков. В процессе обязательно нужно активно массировать прикорневую зону, кроме того, что это улучшает кровообращение, так шампунь распределяется равномернее. И даже смывая шампунь, нужно массировать кожу головы!
Сколько воды во время мытья можно использовать
Количество воды важно на всех этапах. Перед нанесением шампуня волосы должны быть очень мокрыми, лучше постоять под душем хотя бы 2—3 минуты, чтобы волосы промокли равномерно и полностью. В процессе добавлять воду тоже не помещает: если вы пользуетесь обычными шампунями, этот простой трюк даст вдвое больше пены. В случае использования средств без сульфатов — которые не пенятся в принципе — вода поможет равномернее распределить шампунь, значит, он лучше промоет волосы.
«У нас есть поговорка: волосы после мытья должны петь, — говорит Шанталь. — То есть они должны быть промыты идеально, на них не должно оставаться ничего. В России это называют «скрипеть»? Как странно. Хорошо, пусть скрипят тогда».
В этом пункте необходима оговорка: если ваш шампунь содержит силикон, то промыть волосы до скрипа вряд ли получится — подобные средства создаются как раз для образования микропленки, которая остается на поверхности волос. Аналогичным действием обладают практически все шампуни с пометкой «разглаживающий», даже если силикон в них заменен другими пленкообразующими компонентами.
«Знаете, в чем отличие между салонным уходом и домашним? Ведь иногда и там и там используются одни и те же средства, а результат получается очень разным. В салоне мастер очень тщательно наносит средство, а дома вы всегда торопитесь. Не нужно, остановитесь! Разотрите маску в руках, нанесите, затем прочешите волосы гребнем с редкими зубцами. Он, как мы уже выяснили, не испортит ваши волосы. А затем «помассируйте» пряди пальцами, еще более равномерно распределяя средство, чтобы ни один миллиметр волос не остался без внимания», - советует Шанталь.
Куда наносить шампунь и кондиционер
Все очень просто: шампунь мы наносим только на кожу головы, маски, бальзамы и кондиционеры — на нижнюю половину, ближе к кончикам. Исключения стоит делать лишь во втором случае для специальных лечебных средств ухода, которые создаются с учетом их нанесения непосредственно на кожу.
«И все это мы тоже тщательно смываем. Это очень просто: все смываемые средства должны работать в процессе нанесения, а потом полностью удаляться, чтобы не перегружать волосы. Если вам не хватает увлажняющих или питательных качеств маски, лучше смойте ее полностью и воспользуйтесь несмываемым спреем на чистые волосы, эффект будет заметно выше», - говорит Лего.
Почему нужно мыть голову под контрастным душем
Начинать мыть голову нужно теплой, но не слишком горячей водой — те минимально необходимые три минуты, которые вы стоите под душем, должны быть комфортными.
«Последнее ополаскивание должно быть холодным, — сурово предупреждает Шанталь. — Не комнатной температуры, не слегка прохладным. Холодным! Только так волосы будут блестеть».
Причем таких холодных ванн должно быть как минимум две: после смывания шампуня, и после смывания ухода. А сверху можно наносить несмываемые средства — именно для того, чтобы они работали в полную силу, и нужна такая тщательная процедура очищения.