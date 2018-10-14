Моем голову по правилам: советы эксперта

Наш эксперт Шанталь Лего — та самая француженка, благодаря которой консультанты марки Leonor Greyl обучаются всем особенностям ухода, мытья и укладки. За много лет работы через ее руки прошли тысячи самых разных голов, поэтому об индивидуальных особенностях прически каждого человека она узнает буквально через несколько секунд, только дотронувшись до волос.

Как подготовить волосы к мытью

Перед мытьем Шанталь советует нанести на волосы масло (правда, при его выборе стоит быть очень внимательной). Совсем немного, по чуть-чуть, хорошо прорабатывая кончики. Затем расчесать волосы гребнем, стянуть их в узел, а по возможности оставить на ночь.

«Средства предварительного ухода для некоторых типов волос очень важны — например, сухие и поврежденные волосы гораздо лучше защитить перед мытьем, чем восстанавливать после него. А лучше делать и то и другое. Но вообще масло помогает смягчить действие любого шампуня, поэтому если вы чувствуете, что волосы после ванны жестковаты и суховаты, воспользуйтесь этим советом».

Главные ошибки при мытье головы

Абсолютное большинство девушек, по мнению Шанталь, использует слишком много шампуня.

«Обычно перед процедурой мы смотрим на кожу головы с помощью специального аппарата под большим увеличением, чтобы понять, есть ли воспаления, шелушения и, насколько хорошо растут волосы, — говорит она. — И в большинстве случаев видим мелкие, но очень цепкие хлопья, застывшие у корней, но это не перхоть и не частички кожи. Когда вы используете слишком много шампуня, его гораздо сложнее смыть, и такие остатки застывают на коже засохшей пленочкой. Это вредно для волосяных луковиц и нарушает поступление к ним кислорода».

Итог — постепенно волосы становятся более ломкими, хрупкими и тусклыми. Исправить эту ситуацию довольно просто: поделите привычную порцию шампуня на 2, а время, проведенное под душем, наоборот, увеличьте вдвое. Со временем к этому «дефициту» привыкаешь, а заодно и флакон шампуня перестает расходоваться с космической скоростью.

Как заботиться о кончиках волос

«Существует миф, который запрещает активно воздействовать на волосы, пока они мокрые — дескать, в этом случае они гораздо более уязвимы. Это не так. Волосы или хрупкие, или нет, сухие они или влажные при этом совершенно не важно», -предупреждает Шанталь.

Поэтому перед мытьем лучше тщательно расчесаться (и вот расчески, которыми это можно сделать), чтобы не было спутанных кончиков. В процессе обязательно нужно активно массировать прикорневую зону, кроме того, что это улучшает кровообращение, так шампунь распределяется равномернее. И даже смывая шампунь, нужно массировать кожу головы!

Сколько воды во время мытья можно использовать