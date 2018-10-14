Тренды 2019: уже названа самая модная одежда грядущего года

Согласно новым коллекциям известных брендов, в моде будут темы путешествий и культурного многообразия. В частности, традиционные орнаменты разных стран мира появились в одежде Chloe, Veronica Etro и Valentino.

Также особым вниманием пользуются экологичные "несовершенные" вещи, изготовленные вручную. Такие аксессуары появились в коллекциях Loewe, Sonia Rykiel и Gypsy Sport.

Еще одной тенденцией весны станут массивные плечи квадратной формы на жакетах. Модели демонстрировали этот дизайн на показах Maison Margiela, Louis Vuitton и Givenchy.

Одними из самых востребованных цветов в следующем году дизайнеры назвали бежевый и черный.