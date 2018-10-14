Тренды 2019: уже названа самая модная одежда грядущего года

Модные эксперты и стилисты выбрали главные тренды весны 2019 года. Их список опубликовало издание Vogue, пишет obozrevatel.
Согласно новым коллекциям известных брендов, в моде будут темы путешествий и культурного многообразия. В частности, традиционные орнаменты разных стран мира появились в одежде Chloe, Veronica Etro и Valentino.
Также особым вниманием пользуются экологичные "несовершенные" вещи, изготовленные вручную. Такие аксессуары появились в коллекциях Loewe, Sonia Rykiel и Gypsy Sport.
Еще одной тенденцией весны станут массивные плечи квадратной формы на жакетах. Модели демонстрировали этот дизайн на показах Maison Margiela, Louis Vuitton и Givenchy.
Одними из самых востребованных цветов в следующем году дизайнеры назвали бежевый и черный.
Откровенная одежда, в том числе мини-юбки, глубокие декольте и корсеты, также обретет популярность. В качестве повседневных нарядов модные дома Paco Rabanne, Julien Dossena и Giorgio Armani предложили обнажающие пупок туники в сочетании с классическими брюками.