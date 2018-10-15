Эксклюзив! Выставка красоты в Таллинне: ничего не делает женщину более красивой, чем...

Прошедший уик-энд можно назвать самыми модными выходными этой осени. Ведь с пятницы по воскресенье в Таллинне прошла самая ожидаемая и масштабная выставка красоты «Ilu sõnum», которую наверняка не пропустила ни одна красотка страны! На ее открытии побывал и русский портал Krasotka.ee, чтобы рассказать своим читательницам, как это было.