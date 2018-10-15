«Ничего не делает женщину более красивой, чем...» (ВИДЕО)

Прошедший уик-энд можно назвать самыми модными выходными этой осени. Ведь с пятницы по воскресенье в Таллинне прошла самая ожидаемая и масштабная выставка красоты «Ilu sõnum», которую наверняка не пропустила ни одна красотка страны! На ее открытии побывал и русский портал Krasotka.ee, чтобы рассказать своим читательницам, как это было.
На выставке можно было найти самую разнообразную косметическую продукцию, дизайнерскую одежду, оздоровительную продукцию, попробовать различные процедуры, начиная от наращивания волос заканчивая тайским массажом.
Нам удалось пообщаться с самым провокационным эстонским дизайнером Тимом Блузом, который поведал «Красотке» о своей новой коллекции под название «Аллергия на молоко», с талантливым дизайнером Натали Ыннис, радующей эстонских девушек своими женственными нарядами и многими другими специалистами сферы красоты.
Смотри видео и узнай больше об этом мероприятии!