«Бразильская подтяжка ягодиц»: стоит ли идти на риск?

Находясь под наркозом в клинике в Измире, Лия Кембридж перенесла три инфаркта, рассказал газете Sun ее партнер Скотт Фрэнкс.

Судя по всему, ей делали операцию по наращиванию ягодиц, известную как «два в одном», когда пациенту пересаживают собственный жир, удаленный из других «проблемных мест», например, с живота.

Лия, сама работавшая косметологом, предпочла делать операцию за границей: это часто обходится значительно дешевле, чем в Великобритании. Она очень переживала из-за того что, как ей казалось, после рождения детей у нее на животе появились жировые отложения, рассказал Фрэнкс.

При этом соседи Лии утверждают, что выглядела она совершенно потрясающе и, похоже, полетела делать пластическую операцию, вопреки желанию своего бойфренда.

Лия — не первая британка, чье желание обладать безупречной попой привело к трагедии.

В октябре 2014 года 24-летняя жительница Лондона Джой Уильямс сделала операцию по изменению формы ягодиц в Бангкоке. Но в ее раны попала инфекция, и девушка скончалась под анестезией.

За три года до этого еще одна жительница Лондона, 20-летняя Клодия Адеротими, также умерла в результате неудачной операции по «усовершенствованию ягодиц», проведенной в отеле в США.

По словам пластического хирурга Брайана Майю, увеличение ягодиц ничуть не более опасно, чем многие другие виды пластических операций.

«Опасность возникает, когда операцию проводят неквалифицированные хирурги вне клинических условий и без соответствующего постоперационного ухода», — говорит Майю, член Британской ассоциации пластических хирургов.

«Если жир вводится глубоко в мышечную ткань и в нижнюю часть ягодиц, то можно по ошибке закачать его в крупные вены. Тогда этот жир может вместе с кровотоком попасть в легкие и привести к летальному исходу», — объясняет хирург.

А 31-летний Скотт Фрэнкс в интервью газете Sun сказал:

«Леа находилась под наркозом, и осложнения были вызваны тем, что жир попал в кровеносную систему и уровень кислорода упал. Ее состояние удалось стабилизировать, но у нее случилось три сердечных приступа, и они уже ничего не могли сделать».

Пластические хирурги из различных международных обществ создали целевую группу для мониторинга и отчетности по процедуре подтяжки ягодиц, говорит Майю. По его словам, смертность в результате процедуры составляет 1 на 3000, и во всех расследованных летальных случаях в ягодичной мышце были обнаружены жировые эмболы.

Что включает в себя операция по увеличению ягодиц?